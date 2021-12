11 বজাৰ দহটা শীৰ্ষ সংবাদ-

ডিব্ৰুগড়ত স্বাস্থ্য বিভাগে আৰম্ভ কৰা ‘Har Ghar Dastak’ অভিযানৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিদৰ্শন কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা(Minister Bimal Bora reviews Har Ghar Dastak campaign)ৰ ৷ বুধবাৰে জিলাখনৰ ডিৰাই আৰু দিল্লীবাৰী চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ স্থানীয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰত চলি থকা ক’ভিড ভেকচিন কাৰ্যসূচীৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকী(Minister Bimal Bora reviews covid vaccination programme)য়ে ৷

1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (wearing helmet is must from 1st december in state) ৷ মটৰ চাইকেলৰ চালকৰ লগতে আৰোহীয়েও পিন্ধিব লাগিব হেলমেট ৷ ডুমডুমা আৰক্ষী সষ্টম হৈ পৰিছে এইক্ষেত্ৰত (doomdooma police strictly monitoring the guideline) ৷

ক’লা ল’ৰাৰ মৃত্যু হ’ল ৷ যাৰ মৃত্যু কামনা কৰিছিল ৰাজ্যৰ বহুতেই ৷ ক’লা ল’ৰাৰ মৃত্যু কামনা কৰা সকলে এই খবৰ পোৱাৰ পাচতে হৰ্ষোল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ যোৰহাটৰ গণ প্ৰহাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ (Jorhat mob lynching accused) মৃত্যুক যেন উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰিলে একাংশই ৷

আকৌ আহিল গ্ৰন্থৰ সুবাস লোৱাৰ বতৰ ৷ গ্ৰন্থমেলা বুলিলে সকলোৰে মনলৈ আহে চানমাৰিত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থমেলাৰ কথা ৷ এইবাৰো অনুষ্ঠিত হ’ব চানমাৰিত গ্ৰন্থমেলা ৷ কিন্তু এইবাৰ সলনি হ’ব গ্ৰন্থমেলাখনৰ নাম ৷ চাওক সবিশেষ ৷

বুধবাৰে সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আছু নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অনিমেষৰ হত্যাকাণ্ড(Mob lynching in Jorhat)ৰ লগত জড়িত সকলোকে কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰে গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ।

ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ মুৰব্বী এয়াৰ মাৰ্শ্বেল ডি কে পাটনায়কে পৰিদৰ্শন কৰে তেজপুৰৰ বায়ু সেনাৰ ঘাটিসমূহ (Air Marshal D K Patnaik at Tezpur)। এয়াৰ মাৰ্শ্বেলগৰাকীয়ে অৰুণাচলৰ ৰাজ্যপাল বি ডি মিশ্ৰকো সাক্ষাৎ(D K Patnaik met Governor of arunachal pradesh) কৰে ।

শেহতীয়াকৈ সম্পন্ন হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন । কিন্তু নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী দলসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে । এইবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চিপিআই(এম)ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মানিক সৰকাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । তেওঁৰ মতে এই নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ ভেকোঁভাওনা (Manik Sarkar terming municipal election as a farce)।

বুধবাৰে পুৱা সংসদ ভৱনৰ এটা কোঠাত জুইৰ সূত্ৰপাত হয়(Fire breaks out in Parliament House) । অৱশ্যে, ১০ মিনিটৰ ভিতৰতে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে । সংসদ ভৱনৰ ৫৯ নং কোঠাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ।

উচ্ছেদৰ পাছত প্ৰথম বাৰৰ বাবে গৰুখঁটিত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্যৰে মোগলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ তেওঁ কয়, "অসমীয়াই মোগলক 17 বৰা পৰাভূত কৰিছিল ৷

মঙলবাৰে ধুবুৰীত উপস্থিত হয় জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস(Guardian Minister of Dhubri) ৷ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জিলাখনত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে হৰ ঘৰ দস্তক অভিযানত (Har Ghar Dastak Campaign in Dhubri) ৷