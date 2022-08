অৱশেষত অৱসান ঘটিল তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত বোমাতংকৰ পৰিৱেশৰ(End of bombing terror in Kakopathar) । শনিবাৰে এটা বেগ উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু সময়ৰ বাবে তিনিচুকীয়াত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্য । স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত তিনিচুকীয়াৰ এখন দোকানত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা বেগ (Rescue a bag at Kakapathar) ৷ এই বেগটোক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা বেগটোত ওলাল কাপোৰ আৰু নথিপত্ৰ । এই বেগটো এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিজুলী প্ৰসাদ ৷ বগা চাহাবৰ ৰাজ আতিথ্য লাভ কৰা সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বয়স্ক হাতীটোৰ নামেই হৈছে বিজুলী প্ৰসাদ (Oldest elephant Bijuli Prashad) । শতবৰ্ষ গৰকাৰ পথত এতিয়া বিজুলী প্ৰসাদ ।

বহু ত্যাগৰ বিনিময়ত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ভাৰতে (75th Years of Independence) ৷ কিন্তু স্বাধীনতাৰ সুফল পোৱা নাই দেশবাসীয়ে ৷ আজিও দেশৰ এক তৃতীয়াংশ নাগৰিক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰি আছে ৷ ইয়াতকৈ আৰু আন দুৰ্ভাগ্যৰ কথা নাই ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে (Sherman Ali Ahmed criticized BJP govt) ৷

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma)কয় যে বুৰঞ্জী নজনাৰ বাবেই জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ ঘটিছে । আমি আমাৰ ইতিহাস নজনাৰ বাবে বিতৰ্কিত কথাৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰো । এইখন অসমতে পৃথুৰ দৰে ৰজা আছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়া বুৰঞ্জীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সময় আহিছে ।

অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাণীত সংঘটিত হ’ল এক জঘণ্য ঘটনা ৷ দুৰ্বৃত্তই এজনী মাইকী হাতীক হত্যা কৰি কাটি লৈ গ’ল শুঁৰৰ লগতে ভিন্ন অংশৰ মাংস ৷ মৃত হাতীজনীৰ কাষত এটা থ্ৰি নট থ্ৰি বন্দুকৰ গুলীৰ খালি কাৰ্টিজো উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগে (Elephant killed at Rani)।

লখিমপুৰত এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ঐতিহাসিক ৰহধলা পুখুৰীৰ পাৰৰ ৬৫ ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় পতাকা (65 feet tall national flag in Lakhimpur)। শনিবাৰে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে বিধায়ক মানৱ ডেকাই উত্তোলন কৰে বিশাল জাতীয় পতাকাখন । পতাকাখনৰ দৈৰ্ঘ্য দহ ফুট আৰু প্ৰস্থ পোন্ধৰ ফুট ।

মাজুলীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা । অফলামুখঘাটত ধুমুহাৰ কৱলত পৰি কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল এখন ফেৰী (A ferry in the grip of a storm in Majuli)। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিল ফেৰী আৰু কেইবাখনো বাহন ।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ডঃ জেচিম ৰাজাৰ বিয়োগ । হৃদৰোগত আক্ৰান্ত সাংবাদিকগৰাকীৰ পুৱতি নিশা ৭৩ বছৰ বয়সত মৃত্যু (Senior journalist Jessim Raja dies)। সংবাদজগতত শোকৰ ছাঁ ।

শেহতীয়াকৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী য়েছে দৰজে ঠংচিয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । দৰজে ঠংচিৰ সমৰ্থনত পাছিঘাটৰ পৰা দুই যুৱকে উলিয়ালে চাইকেল ৰেলী (Cycle rally in support of Yeshe Dorjee Thongchi)। ৰাইজৰ মাজত সাহিত্যিকগৰাকীৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে উলিয়াইছে এই চাইকেল ৰেলী ।

৭৫ বছৰীয়া স্বাধীনতা দিৱসক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ পৃথক কাৰ্যসূচী । কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ সাংসদ আব্দুল খালেক (Abdul Khalek criticized BJP)। স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ নকৰা দল-সংগঠনে কংগ্ৰেছ দলক দেশপ্ৰেমৰ শিক্ষা দিব নালাগে বুলি কয় সাংসদগৰাকীয়ে ।