.

কাকপথাৰত বোমাতংকৰ অৱসান Published on: 56 minutes ago

Koo_Logo Versions

অৱশেষত অৱসান ঘটিল তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত বোমাতংকৰ পৰিৱেশৰ(End of bombing terror in Kakopathar) । শনিবাৰে এটা বেগ উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু সময়ৰ বাবে তিনিচুকীয়াত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্য । স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত তিনিচুকীয়াৰ এখন দোকানত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা বেগ (Rescue a bag at Kakapathar) ৷ এই বেগটোক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছত উদ্ধাৰ হোৱা বেগটোত ওলাল কাপোৰ আৰু নথিপত্ৰ । এই বেগটো এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।