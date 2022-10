অৱশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে (Injured Kaziranga rhino Update)৷ 3 দিনৰ অন্তত সন্ধান পোৱা গৈছে কাজিৰঙাৰ হালধীবাৰী এনিমেল ক’ৰিডৰত ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত হোৱা গঁড়টোৰ অৱস্থিতি (Injured Kaziranga rhino found) ৷

জোনাইত নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Jonai) ৷ ছয়গৰাকী যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা ৷ কিন্তু বৰ্তমানেও সন্ধানহীন এটি এবছৰীয়া শিশু ৷ জোনাই চিমেন চাপৰিৰ কাংকান চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

কেদাৰনাথ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা কেদাৰনাথ ৰান্সী ট্ৰেকত বৰফৰ মাজত আৱদ্ধ হৈছিল দুই পৰ্যটক ৷ এছডিআৰএফৰ দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে ইয়াৰে এজনৰ মৃতদেহ (Body rescued on Kedarnath Ransi trek)৷

হিমালয়ত আবদ্ধ হৈ থকা দুয়োগৰাকী ট্ৰেকাৰক আজি সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় (Trekkers stuck at Bara Bhangal brought to Manali in Himachal)। বেলজিয়ামৰ পৰা অহা এগৰাকী আৰু আন এগৰাকী চেন্নাইৰ পৰ্বতাৰোহী বিগত 7 দিন ধৰি আৱদ্ধ হৈ আছিল হিমালয়ৰ ৪৮০০ মিটাৰ উচ্চ শিখৰত ৷

কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ (Chief Justice of the Karnataka High Court) হিচাপে নিযুক্তি বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰসন্ন বি ভাৰালেক । ইপিনে, ন্যায়াধীশ এ এম মাগ্ৰেক (Justice AM Magrey) বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।

উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই আগৰতলালৈকে গুৱাহাটী-কলকাতা-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছৰ সেৱা সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই সম্প্ৰসাৰণৰ উদ্বোধনী বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুয়ে (President Draupadi Murmu) অহা ১৩ অক্টোবৰত আগৰতলা ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা ৯:২৫ বজাত ফ্লেগ অফ কৰি মুকলি কৰিব ।

অগপৰ আগন্তুক ৩৮ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বুজ ল’বলৈ সোমবাৰে নিশা বৰপেটাত উপস্থিত হয় অগপৰ সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অতুল বৰা (Minister Atul Borah in Barpeta) ৷

বিভিন্ন সময়ত ডায়েবেটিছ ৰোগে নিশ্চয় আপোনাৰ মনত উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি কৰে । এই কাৰণেই কোৱা হৈছে যে ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে সকলো সময়তে তেজৰ চুগাৰ লেভেলক লৈ চিন্তিত হৈ থাকে আৰু একে সময়তে তেওঁৰ খাদ্যৰ বাছনি অতি সাৱধানে কৰিবলগীয়া হয় ।

আজি তেওঁৰ 80 তম জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ সময়ত অমিতাভ বচ্চনে কয় যে তেওঁৰ সন্মুখত এতিয়া আৰু নতুনকৈ 365 টা দিন আছে (Amitabh Bachchan birthday)। মৰমেৰে তেওঁক উপচাই পেলোৱাৰ বাবে অভিনেতাজনে সকলো অনুৰাগীক ধন্যবাদ জনাইছে ।

ফিল্ম ফেডাৰেচন অৱ্ ইণ্ডিয়া (FFI)য়ে ঘোষণা কৰিছিল যে গুজৰাটী ছবি ‘Chhello Show’ য়ে (লাষ্ট ফিল্ম শ্ব’) 2023 চনৰ অস্কাৰৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি লাভ কৰিছে (Indian cinema oscars 2023) ৷ এটা দুঃখবৰে সকলোকে মৰ্মাহত কৰি তুলিছে এতিয়া ৷ ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শিশু অভিনেতা ৰাহুল কলিৰ দেহাৱসান ঘটিছে ৷ সবিশেষ আগলৈ-