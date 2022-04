নেচনেল এচেম্বলীৰ 342 জনীয়া সদনৰ 174 জন সদস্যই প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে (Imran Khan loses no-confidence vote) । ইমৰাণ খানৰ চৰকাৰৰ পতনৰ পাছত বিৰোধী দল পাকিস্তান মুছলিম লীগ-নাৱাজৰ নেতা শ্বেহবাজ শ্বৰীফ পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

জখলবন্ধাৰ আঠদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি(Closing ceremony of Bihu Workshop at Kaliabor) ৷ এই কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষকৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে বৰ্ষীয়ান ঢুলীয়া ধনেশ্বৰ শইকীয়াই ৷ কৰ্মশালাখনিত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ৷

দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত হিন্দী ভাষাক বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Hindi as compulsory subject in schools)৷ অসমৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, ব্যক্ত বিশেষে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে । দুই কংগ্ৰেছী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এই সিদ্ধান্তৰ অনধিকাৰ হস্তক্ষেপ বুলি আখ্যা দিছে ৷ আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত কোৱাত অসুবিধা আছে ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে হিন্দীভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই (Assam sahitya sabha against hindi being compulsory subject) ৷ জানো আহক এই বিষয়ত কি হ’ব সাহিত্য সভাৰ পদক্ষেপ ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা দল আৰু প্ৰাৰ্থী সমূহৰ মাজত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । প্ৰাৰ্থীসকলে নিজ নিজ সমৰ্থকক লগত লৈ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান,প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে ৱাৰ্ডে-ৱাৰ্ডে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে । এই সময়তে, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত (GMC election 2022) বিজেপিয়ে ধনৰ বল দেখুৱাই ৰাজনীতি কৰিছে, এয়া শাসক দল বিজেপিৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ পৰিচয় । আম আদমী পাৰ্টি চমুকৈ আপক উঠাই দি কংগ্ৰেছ দলক ধংশ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথাৰে আপক বিজেপিৰ বি-টীম বুলিও আখ্যা দিয়ে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

শনিবাৰে নিলম্বিত হৈ থকা কংগ্ৰেছৰ বহুবল্কী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক দিলে এক নতুন নাম । ভূপেন আজমল ।

তেজপুৰ ভোজখোৱাত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্ঘটনাটোত এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ বিপৰীতে এজন লোক নিহত হৈছে (one dies in road accident in Tezpur) ৷

গুৱাহাটী, খটখটী, গোলাঘাট আৰু মেঘালয়ত অভিযান চলাই বৃহৎ গাড়ী চুৰি চক্ৰক জালত পেলাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে (Car thief racket arrested by Guwahati police) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

যোৰহাট কাছাৰী মৈদানত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা স্ব- নিয়োজন ( স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে এটি প্ৰয়াস) মেলাৰ শনিবাৰে সফলতাৰে অন্ত পৰে (Swa Niyojan Mela in Jorhat) ৷ এই সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ সদস্য কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই (Kamakhya Prasad Tasa) ৷

গৃহ মন্ত্ৰী অমৃত শ্বাহে চৰকাৰী ভাষা বিষয়ক লৈ সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকত উত্তৰ-পূৱৰ ৮ খন ৰাজ্যত দশম শ্রেণীলৈ হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল (Hindi will be compulsory in northeastern states)। গৃহ মন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় দল-সংগঠনে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । আছু আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।