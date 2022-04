কলিয়াবৰ, 10 এপ্ৰিল : আৰু মাথো কেইটামান দিনৰ পিছতে ৰাজ্যত উদযাপন কৰা হ’ব ৰঙালী বিহু ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি চলিছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰস্তুতি ৷ ইতিমধ্যে কোনো কোনো স্থানত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে বিহু কৰ্মশালা ৷

কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিহু দলৰ উদ্যোগত আঠদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা(Bihu Workshop at Kaliabor) ৷ শুকুৰবাৰে এই আঠদিনীয়া কৰ্মশালাৰ সামৰণি(Closing ceremony of Bihu Workshop at Kaliabor) পৰে ৷ সেই উপলক্ষে কৰ্মশালাৰ শেষৰটো দিনত উপস্থিত থাকে বৰ্ষীয়ান ঢুলীয়া তথা কৰ্মশালাখনিৰ প্ৰশিক্ষক ধনেশ্বৰ শইকীয়া, বিশিষ্ট বিহুৱা বিপুল চেতিয়া ফুকন আৰু খগেন গগৈকে ধৰি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজ ৷ এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰায় 300 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে ৷

আঠদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি

বৰ্ষীয়ান ঢুলীয়া ধনেশ্বৰ শইকীয়াই 1962 চনৰে পৰা ঢোলবাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ৷ ধেমাজিৰ সীমান্ত তামুলী, বোকাখাতৰ জিতেন শইকীয়া, সোমনাথ বৰা ওজা, লাচিত গগৈৰ শিল্পীসকলক এসময়ত ঢোলবাদনৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ৷ বয়সেও তলাব নোৱাৰা শিল্পীগৰাকীয়ে বহাগ মাহৰ সাতদিনৰ ভিতৰতে বিহু পালনৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ দৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিহু পালনৰ সুকীয়া দিন-বাৰ থকাৰ বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷

