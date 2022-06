তেজপুৰৰ বিলাসী সন্মিলন কক্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (Assam cabinet meeting in Tezpur)। শনিবাৰে কেবিনেটৰ পূৰ্বে মুকলি কৰা হয় সন্মিলন কক্ষৰ দুৱাৰ । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰে সন্মিলন কক্ষৰ দুৱাৰ । কিন্তু এই নতুন সন্মিলন কক্ষৰ কেইবাটাও বিশেষত্ব আছে ।

সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে এটি ভিডিঅ' ৷ ভিডিঅ'টোৱে সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ ৷ নাবালকক ফেনত ওলোটাকৈ ওলমাই গৰম লোৰ ৰ'ডেৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ(Minor assault video viral in Barmer) ৷

ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰ্মৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গমন কৰা ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীৰ সংখ্যা ৷ কেৰালা, তামিলনাডু আৰু গুজৰাটৰ লগতে বেংগালুৰ, হায়দাৰাবাদ, দিল্লী, মুম্বাই আদি মহানগৰত থিতাপি লৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই ৷ পিছে ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কোনো বাস্তৱমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে ।

পশ্চিমবংগৰ কালিম্পং জিলাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । পাৰ্ক চাৰ্কাছত গুলীচালনা কৰাৰ লগতে নিজকে গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰে কনিষ্টবল স্বৰূপ লেপচাই (Constable Chedup Lepcha commits suicide in Kolkata)। কনিষ্টবলৰ মানসিক স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন । পৰিয়ালৰ লোকে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বিভিন্ন ধৰণ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বাছসেৱা । ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বাংলাদেশৰ ঢাকা হৈ কলকাতালৈ মৈত্ৰী বাছসেৱা পুনৰ আৰম্ভ (Bus services from Tripura to Kolkata via Dhaka resume)। ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা এই বাছসেৱা মুকলি হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া দুয়োখন দেশৰে যাত্ৰীসকলৰ মাজত উছাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

আকৌ অশান্ত হৈ উঠিছে কোকৰাঝাৰ ৷ পুনৰ দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় এজন ব্যৱসায়ী (Businessman injured in Kokrajhar) ৷ পিষ্টলৰ বাটেৰে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মূৰত আঘাত কৰি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ধন দাবী কৰে । সম্প্ৰতি এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা ভুৱা ভিজিলেন্সৰ দলক (Fake vigilance group arrested at Sonari) ৷ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটকাধীন দলটোক সোধপোচ অব্যাহত ৰাখিছে সোণাৰি আৰক্ষী থানাত ৷

ৰাজ্যজুৰি চোৰাং গৰুৰ বেহা, অবৈধ মদ ভাং ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাই আছে কঠোৰ অভিযান(Police against smuggling of cattle)। পিছে আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পাছতো থমকি ৰোৱা নাই এনে বেহাৰ লগত জৰিত সমাজ বিৰোধী চক্ৰ । নিতৌ ন ন কৌশলেৰে চলাই গৈছে চোৰাং বেহা । লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চোৰাং গৰুসহ সৰবৰাহকাৰী(Smugglers trapped by police including cattle in Lakhimpur) ।

জম্মু-কাশ্মীৰত অব্যাহত সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান । শনিবাৰে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় আন এটা সন্ত্ৰাসবাদী ৷ নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটো হিজবুল মুজাহিদ্দিনৰ কেডাৰ(cordon and search operation in Kulgam) বুলি জানিব পৰা হৈছে ।

মাওবাদী নেতা সব্যসাচী গোস্বামী ওৰফে কিশোৰ দাৰ সন্ধান দিওতালৈ ১০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে নিয়াই । চি পি আই (মাওবাদী)ৰ ৰাজ্যিক কমিটীৰ সদস্য আছিল সব্যসাচী গোস্বামী ।