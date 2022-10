কাজিৰঙাত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত এটা এশিঙীয়া গঁড় (Rhinoceros injured in truck collision) ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি কাজিৰঙাৰ হালধীবাৰী এনিমেল ক’ৰিডৰত দ্ৰুতবেগেৰে যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল WB 91 6749 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক ৷ চলন্ত ট্ৰাকখনৰ সন্মুখত হঠাৎ ওলাই এটা প্ৰকাণ্ড গঁড় ৷

নিজে অধ্যয়ন কৰা মহাবিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰোমন্থন কৰিলে ছাত্ৰাৱস্থাৰ স্মৃতি (Sarbananda Sonowal at Kanoi College)৷

দিন দুপৰতে মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন ৷ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া বুলি দুৰ্বৃত্তই মহানগৰীৰ জোৰোডস্থিত এখন দোকানৰ পৰা লুটি নিলে প্ৰায় ৬০-৭০ হাজাৰ টকা (Miscreant looted about 60-70 thousands)৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য ৷

তিনিচুকীয়াত পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা (Encounter in Tinsukia) ৷ নিহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷

লক্ষ্মী পূজা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসকলে পালন কৰা দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতি উছৰ্গিত পূজা । হিন্দু দিনপঞ্জী বিক্ৰম সংগবতৰ মতে কাৰ্তিক মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । পূব ভাৰতৰ পশ্চিম বংগ, অসম, ওড়িশা, ত্ৰিপুৰা আদি অঞ্চলত প্ৰচলিত স্থানীয় দিনপঞ্জী মতে পাৰম্পৰিকভাৱে শাৰদ পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হয় ।

বৰপেটাৰ প্ৰখ্যাত লোকশিল্পী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক নকুল দাসৰ কন্ঠত দেওবাৰে থিয়নাম আৰু নাওখেলৰ গীতৰ শ্ৰব্য কেছেট উন্মোচন (Audio cassette of Theonam) ।

‘‘গুৱাহাটীলৈ আহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক কেইবাটাও অবাস্তৱ কথা ক'লে । হিতেশ্বৰ শইকীয়াই যদি বিভাজনকামী শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাত কাৰোবাৰ পিঠি লাল হৈছিল তেন্তে তাৰবাবে কংগ্ৰেছ দল গৌৰান্বিত । অসম বিদেশী মুক্ত হ'ব বুলি কৈছিল, কিন্তু কিমান হ'ল? বিজেপিয়ে দখল কৰিলে বানমুক্ত অসমৰ গৱেষণাৰ বাবে দিয়া মাটি । কাৰ্যালয়ৰ লগতে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বৰাকৰ মিনি সচিবালয় আৰু গুৱাহাটীৰ টুইন টাৱাৰ মুকলি কৰা হ'লে ভাল পালোহেঁতেন’’৷ এই মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ(APCC president Bhupen Borah) ৷

নিবনুৱা সমস্যাক লৈ নীতিশ কুমাৰক আক্ৰমণ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ(Prashant Kishore criticized Nitish Kumar) । তেওঁ কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ ইমান কাম কৰিছে যে এতিয়া একো কৰিবলৈ বাকী নাই । আনহাতে, বিহাৰৰ যুৱক-যুৱতীসকলে ১০-১৫ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে দূৰণিবটীয়া ৰাজ্যবোৰলৈ যায় ।

জনসংখ্যা নীতি সন্দৰ্ভত আৰ এছ এছৰ মুৰব্বী মোহন ভগৱতৰ মন্তব্যৰ (RSS head Mohan Bhagawat) প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বুধবাৰে এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ৱেইছিয়ে কয় যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ।

দেওবাৰে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত (Guwahati Railway Station) ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে নকল সোণ ৷ জব্দ কৰা নকল সোণখিনিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩৪০ গ্ৰাম ৷ অভিযানৰ সময়ত ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীকো (One arrested with fake gold in Guwahati ) ৷