বিগত তিনিদিনৰ ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ দিয়া বৰষুণৰ ফলত পুনৰ জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে ডিমা হাছাও জিলাত (Massive flood in Dima Hasao)। ভূমিস্খলন আৰু বানৰ তাণ্ডৱে পুনৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে জিলাখনৰ বহু পৰিয়ালৰ (Landslide in Dima Hasao)। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বহু ঠাই ভূমিস্খলন আৰু বানৰ কৱলত পৰি বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেনাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যাপক সাল-সলনি কৰি 'মিছন অগ্নিপথ' নামৰ এখন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে । আঁচনিখনৰ অধীনত নিযুক্তি পোৱাসকলক প্ৰথম বছৰত ৪.৭৬ লাখ টকাৰ বাৰ্ষিক বেতন দিয়া হ'ব । চাকৰিৰ অন্তিম বৰ্ষত তেওঁলোকে বছৰি ৬.৯২ লাখ টকাৰ বেতন পাব । কিন্তু তেওঁলোকে নাপাব কোনো পেন্সন ।

বুধবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱন (APCC protest at Guwahati Rajiv Bhawan) ৷ শাসনাধিস্থ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদত বহিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল ৷ এই প্ৰতিবাদত আৰক্ষী আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হয় হতাহতিৰ ৷ ফলত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত হিমাংশু দাসৰ লগতে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত হয় ৷

যৌতুকজনিত অত্যাচাৰ (Dowry Harassment case) সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হ'লেও দুমাহলৈ কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে । যৌতুক উৎপীড়ন আইন সন্দৰ্ভত বিশেষ নিৰ্দেশনা দিলে আদালতে । এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়াল কল্যাণ সমিতিৰ দায়িত্ব সন্দৰ্ভত কি ক'লে আদালতে ?

অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বাবে হাৰাশাস্তি ভূগিছে নগাঁৱৰ কলিয়াবৰৰ ৰাইজে (People of Kaliabor have suffered harassment for AGVB)। লিংক নথকাৰ অজুহাতেৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি গ্ৰাহকৰ বিত্তীয় লেন-দেন বন্ধ ৰাখিছে কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাংশ বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰই । যাৰ বাবে গ্ৰাহকসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত হোৱা নেৰা-নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্লাৱিত হৈ পৰিছে বহু কেইটা অঞ্চল ৷ কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ আই নদীয়ে ৷ যমৰ যাতনা ভুগিছে উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ অৰ্ধ শতাধিক ৰাজহ গাঁৱৰ ৰাইজে (Flood in Bongaigaon due to heavy rainfall) ৷

পাঠদান নিয়মীয়া কৰিবলৈ প্ৰতিবাদত নামিল বৰপেটা প'লিটেকনিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসসকল (Barpeta Polytechnic student demand for regular classes ) ৷ হাতে হাতে বেনাৰ আৰু প্লে-কাৰ্ড লৈ শিক্ষানুষ্ঠান চৌহদত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৷

কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ গমন কৰা এজন যুৱকৰ মৃত্যু ৷ ৰে'লৰ পৰা পৰি কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লেডিব্ৰুগড়ৰ যুৱকে(Youth dies after falling off running train) ৷

নেচনেল হেৰাল্ডৰ পুঁজি অপব্যৱহাৰ গোচৰত (National Herald money laundering case) তৃতীয় দিনাও কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক জেৰা চলাব EDৰ বিষয়াসকলে । কাৰ্যালয়টোৰ চাৰিওফালে 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এক বৃহৎ দল মোতায়েন কৰা হৈছে ৷

হিন্দী চিনেমা জগতৰ কিংবদন্তী অভিনেতা দিলীপ কুমাৰ যদিও আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ অভিনয়শৈলী অনুৰাগীসকলৰ হৃদয়ত সদায় জীয়াই আছে আৰু থাকিব । এটা ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছে, য'ত চাইৰা বানুৱে স্বামী দিলীপ চাহাবৰ বাবে বঁটা গ্ৰহণ কৰি আৱেগিক হৈ হুকহুকাই কান্দি উঠিল ৷