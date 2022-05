ৰাজ্য চৰকাৰৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে নলবাৰীত হাই মাষ্ট লাইটৰ শুভ উদ্বোধন(High mast light inaugurated in Nalbari) ৷ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে নলবাৰী পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী জয়শ্ৰী তালুকদাৰ পাঠক, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ডাঃ মৃগাংক তালুকদাৰ, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি নিতুল ডেকাৰ লগতে অন্যান্য বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজ ৷

ৰাজধানী দিল্লীৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ সমীপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Delhi’s Mundka Metro Station) ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ শোক প্ৰকাশ ৷ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল(Delhi CM arvind kejriwal) ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিষয়াসকলৰ সৈতে সমগ্ৰ দিশ নিৰীক্ষণ কৰে ৷

অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল পদত নিযুক্তিৰ পিছত লখিমপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়া(Reaction in Lakhimpur after appointment in Assam Police Constable) প্ৰকাশ বহুজনৰ ৷ একমাত্ৰ দুৰ্বল আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে চাকৰি লাভ কৰাতো সপোনৰো অগোচৰ থকা বহু পৰিয়ালৰ সন্তানে লাভ কৰিলে কনিষ্টবল পদত নিযুক্তি ৷ যাৰবাবে সুখৰ চকুপানী বৈছে লখিমপুৰৰ বহু পৰিয়ালৰ মাজত ৷ পৰিয়ালসমূহে ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা(Thanks to CM Dr. Himanta Biswa Sarma) ক ৷

শিক্ষক সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাত ৷ মহিলাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' বনাই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ডিফু আৰক্ষীৰ(Two accused of raping woman by making obscene videos) ৷

প্ৰেম ক’ত, কেতিয়া আৰু কাৰ লগত হয় সেয়া কোনেও ক’ব নোৱাৰে ৷ প্ৰেম কৰি বিয়া পতা, পলাই যোৱা বা প্ৰেম বিৰহত অঘটন ঘটোৱা বহু কাহিনী আপুনি নিশ্চয় পাইছে ৷ কিন্তু কেতিয়াবা এনে কিছুমান কাহিনীয়েই আমাক আচৰিত কৰি তোলে ৷ তেনে এক ঘটনাৰ ওপৰতেই যুগুত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদন (Love story of two lover) ৷

অসম আৰক্ষীৰ এছ আইৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ(Assam police SI examination scam)ঘটনাৰ সম্পৰ্কত শুকুৰবাৰে আদালতে ২৭ জনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰে ৷ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে মুঠ অভিযুক্তৰ ৪১ জনৰ ভিতৰত ১৪ জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে ।

নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁও বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱৰ কাৰ্য্যসূচীত অংশগ্ৰহণ বিত্ত আৰু সমাজকল্যান বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ (Ajanta Neog visits government school in Nagaon) । বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-অভিভাৱকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ বুজ লয় বিদ্যালয়খনৰ অভাৱ অভিযোগৰ । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকললৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ ।

গোলাঘাটৰ পৌৰ বজাৰ এলেকাত ড্ৰাগছৰ লগতে পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলীসহ আটক এজন লোকক ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে AS05 M 4532 নম্বৰৰ এখন স্কুটীত টালাচী চলাই প্ৰায় 100 গ্ৰাম ড্ৰাগছ (Drug seized in Golaghat) আৰু অবৈধ পিষ্টলসহ (Arms recover in Golaghat) 15 জাই সজীৱ গুলী জব্দ কৰে ৷ লগতে ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে (Drugs peddler arrested by Golaghat Police) ৷ আটকাধীন লোকজন আমজাদ খান বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংছʼৰ সোঁমাজেৰে বৈ যোৱা বৰাপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি । যোৱা দুদিন ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ(Karbi Langpi Hydro Electric Project) নদীবান্ধৰ ওপৰ অংশত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে নদীবান্ধৰ ৪ খনকৈ শ্লুইচ গেট খুলি দিছে জলবিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই । এতিয়াও ২,৩, ৪ আৰু ৫ নং শ্লুইচ গেট খুলি ৰাখিছে কৰ্তৃপক্ষই ।

চাৰ ধাম যাত্ৰাত মৃত্যুৰ তাণ্ডৱ ৷ বৰ্তমানলৈকে 32 গৰাকী তীৰ্থ যাত্ৰীৰ মৃত্যু (Death toll in Chardham Yatra) ৷ ইয়াৰ ভিতৰত যমুনোত্ৰী ধামৰ পথত 13 গৰাকী, কেদাৰনাথৰ পথত 11 গৰাকী, বদ্ৰীনাথ পথত 5 গৰাকী আৰু গংগোত্ৰী পথত 3 গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে ৷