গোলাঘাটৰ পৌৰ বজাৰ এলেকাত ড্ৰাগছৰ লগতে পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলীসহ আটক এজন লোকক ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে AS05 M 4532 নম্বৰৰ এখন স্কুটীত টালাচী চলাই প্ৰায় 100 গ্ৰাম ড্ৰাগছ (Drug seized in Golaghat) আৰু অবৈধ পিষ্টলসহ (Arms recover in Golaghat) 15 জাই সজীৱ গুলী জব্দ কৰে ৷ লগতে ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে (Drugs peddler arrested by Golaghat Police) ৷ আটকাধীন লোকজন আমজাদ খান বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷