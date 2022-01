ক’ভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ (Assam Government to strict action against Non vaccinated Employees) নীতি চৰকাৰৰ ৷ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা কৰ্মচাৰীসকলে আহিব নোৱাৰিব কাৰ্যালয়লৈ ৷ ঘৰতে বহি থকাৰ বিনিময়ত লাভ নকৰিব মাহেকৰ বেতন ৷ যোৰহাটত এই ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (Health minister Keshab Mahanta in JMCH) ৷

3 ৰ পৰা 5 জানুৱাৰীলৈকে দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম আৰক্ষীৰ অধীক্ষক সকলৰ বৈঠকে এতিয়া বিপদ মাতিছে আৰক্ষীৰ(Side effects of the SP conference in Duliajan) ৷ সাধাৰণ জনতাক ক'ভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ সততে সতৰ্ক কৰি অহা অসম আৰক্ষীৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া এতিয়া নিজেই আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিড-19ত(Many top police officers have been affected in Covid) ৷

সোমবাৰে পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত সংঘটিত হৈছে এক গুলীচালনাৰ (Police Encounter at chabua) ঘটনা ৷ চাবুৱাৰ এম এইচ তিনিআলিত থকা এটা এটিএমৰ ভিতৰত সংঘটিত এই ঘটনাত আহত হৈছে (Dacoit injured in police encounter at Chabua) এটা ডকাইত ৷

ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি চলি অহা এখন দীৰ্ঘদিনীয়া কাজিয়াৰ পৰিণতিত দেওবাৰে এজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগীয়া হ’ল নগাঁৱত (One killed in land centric clash at Juria in Nagaon)৷ দুটা ফৈদৰ মাজত থকা ভূমি বিবাদে আক্ৰমণৰ ৰূপ লোৱাত মৃত্যু ঘটে গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ৷

ঢোৱা চাঙত গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্প ৷ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ অৱহেলা আৰু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বাবে স্মাৰ্ট চিটীৰ পৰিকল্পনাই আজিও বাস্তৱ ৰূপ নাপালে ৷ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ধনৰ অনুমোদন দিয়া স্বত্বেও আজি পৰ্যন্ত ফাইলতে আৱদ্ধ হৈ থাকিল উন্নয়নৰ এই আঁচনিসমূহ (PMs smart city dream for Guwahati is a long way from fulfilment) ৷

19 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি (15 days bhaona samaroh in Majuli) ৷ বিভিন্ন বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰ সমাহাৰ ঘটিব এই ভাওনা সমাৰোহত ৷ উল্লেখযোগ্য যে, মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰই প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে ভাওনা সমাৰোহ উদযাপন কৰি আহিছে (Aaauniaati bhaona samaroh Majuli) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ হৈ উঠিল সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ৷ মাণিকপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা চিপিআইএমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ দ্বাদশ সন্মিলন (Conference of Bongaigaon District CPIM) ত শনিবাৰে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ উপস্থিত থাকি (MLA Manoranjan Talukdar attends CPIM District Conference) আগন্তুক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ নিৰ্বাচনত বিধায়ক কিনা বেচা হোৱাৰ স্পষ্ট ইংগিত দিলে সৰভোগৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত সংযোজন হ'ল আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা ৷ দেওবাৰে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ দুৰ্গম অঞ্চল তাৰাপুং-বৰপুং নামৰ ঠাইত মুকলি কৰা হয় ‘মাতৃ গৃহ’ (Matri ghar inaugurate in Karbi Anglong) ৷ এই গৃহত গৰ্ভৱতী মহিলা সকলৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে এখন চিকিৎসালয়ত পাব পৰা সকলো সুবিধা এই গৃহতে প্ৰদান কৰা হ’ব গৰ্ভৱৰ্তী মহিলাসকলক ৷

ভাৰতত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সমখ্যা অতি ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমানলৈকে দেশৰ 27 খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ক’ৰণা ভাইৰাছৰ এই নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ 4,033 গৰাকী ।

নগাঁও জিলা পুথিভঁড়াল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ ২৭ সংখ্যক অধিৱেশন(State conference of ABVP holds in Nagaon) ৷ অধিৱেশনত উপস্থিত অলিম্পিয়ান বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই(Boxer Lovlina Borgohain attends State conference of ABVP ) ৷