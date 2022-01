গুৱাহাটী, 10 জানুৱাৰী : 2015 চনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল(Smart city initiative for Guwahati) ৷ পিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ অৱহেলা আৰু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বাবে স্মাৰ্ট চিটীৰ পৰিকল্পনাই আজিও বাস্তৱ ৰূপ নাপালে (PMs smart city dream for Guwahati is a long way from fulfilment) ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰৰ উন্নয়ন, মৰা ভৰলু, ভৰলু, বৰচলা আৰু দীপৰ বিলৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন, স্মাৰ্ট লাইটিং, স্মাৰ্ট চিটীবাছ আস্থান নিৰ্মাণ কৰা, আদি আঁচনিবোৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 2016/17 চনতে 191 কোটি টকা আৰু 2018-19 চনত 80 কোটি ধনৰ অনুমোদন দিয়া হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত ফাইলতে আৱদ্ধ হৈ থাকিল উন্নয়নৰ এই আঁচনিসমূহ ৷

গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ নামত চৰম ভেকোভাওনা

ইফালে বিগত 2019-20 বৰ্ষৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি যেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ উন্নয়ন, মৰা ভৰলু, ভৰলু, বৰচলা আৰু দীপৰ বিলৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন, স্মাৰ্ট লাইটিং, স্মাৰ্ট চিটীবাছ আস্থান নিৰ্মাণ কৰা, আদি আঁচনিবোৰৰ কাম পেলায় থোৱা দেখা গৈছে ৷

তাৰ পৰিৱৰ্তে নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত ৱাটাৰ এ টি এম স্থাপন কৰা(Water ATMs in Guwahati), জৈৱিক শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা(Bio toilets in Guwahati), শৰণীয়া পাহাৰত থকা গান্ধীমণ্ডপৰ সৌন্দৰ্য বদ্ধৰ্নৰ বাবে কাম কৰা আৰু গান্ধীমণ্ডপত সু-উচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা স্থাপন কৰা (Tallest national flag of India) ইত্যাদি বহুকেইটা আঁচনিৰ কামবোৰহে আৰম্ভ কৰে ৷

আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰৰ উন্নয়ন, মৰা ভৰলু, ভৰলু, বৰচলা আৰু দীপৰ বিলৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন, স্মাৰ্ট লাইটিং, স্মাৰ্ট চিটীবাছ আস্থান নিৰ্মাণ কৰা আদি আঁচনিবোৰৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট ধনৰ অনুমোদন দিয়াৰ পিছতো আঁচনিকেইখনৰ বিস্তৃত প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন চমুকৈ ডি পি আৰ আজিলৈকে প্ৰস্তুত হৈ নুঠিল ৷

তাৰ বিপৰীতে, নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰা আঁচনি ক্ৰমে, গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত ৱাটাৰ এ টি এম স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰায় 2.09 কোটি টকা , জৈৱিক শৈাচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰায় 3.53 কোটি টকা গান্ধীমণ্ডপত সু-উচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা স্থাপন কৰা কামৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰায় 2.92 কোটি টকা মোকোলাই দিছিল ৷

ইতিমধ্যে, গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেড (Guwahati Smart City Limited) চমুকৈ জি এছ চি এলে দিল্লীৰ সজল প্ৰাইভেট লিমিটেড (Swajal ) নামৰ এটা বহিৰাগত কোম্পানী জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় কৰি 20 টা পানীৰ এ টি এম স্থাপন কৰিছে (Water ATMs in Guwahati) ৷ পিছে এই পানীৰ এই এ টি এমবোৰ বিগত দুটা বছৰ ধৰি বিকল হৈ আছে ।

ইপিনে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন এলেকাত 2.53 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা 30 টা জৈৱিক শৌচাগাৰৰ 21 টাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও চোৱাচিতাৰ অভাৱত অধিকাংশ জৈৱিক শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে ৷ আকৌ গান্ধীমণ্ডপত প্ৰায় 2.92 কোটি টকা ব্যয় কৰি স্থাপন কৰা সু-উচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনো এতিয়া দৈনিক দেখা নোপোৱা হ'ল ৷

