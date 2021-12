নগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’ই ৰাজ্যখনৰ পৰা সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন উঠাই দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে (CM Rio demands removal of AFSPA from Nagaland) ৷ নিৰীহ নগা লোকক সেনাই কৰা আক্ৰমণ (Ambush on civilians in Nagaland) সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৰিছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷

Nagaland Civilians Deaths : নাগালেণ্ডৰ সেনা আক্ৰমণক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা অমিত শ্বাহৰ

নাগালেণ্ডত সেনাবাহিনীৰ অভিযানৰ সময়ত 14 জন সাধাৰণ লোক নিহত হোৱা ঘটনাক লৈ লোকসভাত দুখ প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবেও সেনা বাহিনীক সতৰ্ক হ’বলৈ আহ্বান জনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

শনিবাৰে নিশা নাগালেণ্ডৰ ম'ন জিলাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলিয়াগুলীৰ ঘটনাত (Security forces firing in Nagalnad) প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় 16 গৰাকী নগা ক’ন্যাক (Konyak) জনজাতিৰ লোকে ৷ এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চিল থকা নগা শান্তি চুক্তিক যথেষ্ট ভাবে প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷

সোমবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈ ১৬৬৯ গৰাকী প্ৰাক্তন এনডিএফবিৰ সদস্যক চাৰি লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ চেক প্ৰদান কৰে(CM distributes cheque to ex NDFB members) ৷

২০২৩ চনৰ ভিতৰতে সম্পূর্ণ হ’ব কেন্দ্ৰীয় জল জীৱন আঁচনি(Jal Jeevan Mission)ৰ কাম ৷ এই ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ ইতিমধ্যে ১৬ লাখ পৰিয়ালত জল সংযোগ দিয়াৰ তথ্যও সদৰী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

দেওবাৰে কলকাতাত মুকলি কৰা হ'ল চাৰিখন নতুন সুবিশাল জৰীপ জাহাজৰ ভিতৰত প্ৰথমখন জাহাজ 'সন্ধায়ক'(Navy launches 'Sandhayak' in Kolkata) । ভাৰতীয় নৌ সেনাই মুকলি কৰা এই নতুন জাহাজখন সামুদ্ৰিক আৰু ভূ-ভৌতিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । 'সন্ধায়ক' জাহাজ অত্যাধুনিক হাইড্ৰ'গ্ৰাফিক সঁজুলিৰে সু-সজ্জিত ।

ভাৰত-পাকিস্তান সীমান্তত এগৰাকী মাতৃয়ে জন্ম দিলে এটি পুত্ৰ সন্তান (Mother delivers baby in Indo Pak border)৷ নাম ৰাখিলে ব’ৰ্ডাৰ ৷ সদ্যোজাত শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ পাকিস্তানী ৷ এতিয়া ভাৰত-পাকিস্তান উভয়েই গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ব’ৰ্ডাৰ আৰু পিতৃ-মাতৃক ৷

সোমবাৰে 372 ৰাণৰ বৃহৎ ৰাণৰ ব্যৱধানত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টত জয়লাভ ভাৰতৰ ৷ আজিৰ খেলখনত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে ৷

সোমবাৰে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতিটো ফৰমেটতে ৫০ খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি (Virat Kohli sets New Record) । ভাৰত-নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ দুখন খেলৰ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক ৩৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰে(India defeated New Zealand by 372 runs) ।

ৰাজস্থানৰ চৱাই মাধোপুৰস্থিত ছয় ইন্দ্ৰিয় দুৰ্গ বাৰৱাৰা(Six Senses Fort Barwara)ত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব বলীউডৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত যুটি কেটৰিণা কাইফ আৰু বিকী কৌশলে(Vicky Katrina wedding) ৷ সেইমৰ্মে সোমবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 12 বজাত মুম্বাইৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ প্ৰস্থান কৰি সন্ধিয়া 6 বজাৰ ভিতৰত জয়পুৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিকী-কেটৰিণাই ।