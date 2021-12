তেজপুৰ, ৬ ডিচেম্বৰ : সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আফচপা নগালেণ্ডৰ পৰা সমূলি উঠাই দিয়াৰ আহ্বান নগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ৰ(Nefio rio says no AFSPA needed in nagaland) । তেওঁ কয়, নগালেণ্ড এতিয়া শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অশান্তিৰ দোহাই দি বাৰে বাৰে নাগালেণ্ডৰ ভূমিত এই আইন প্ৰৱৰ্তন কৰে( CM Rio says AFSPA has been imposed in peacefull Nagaland) । তেওঁ কয় যে, ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু ইয়াত অন্য বহুত আইন থকা স্বত্তেও আফচপা প্ৰৱৰ্তন কৰি থকা হৈছে ।

মন জিলাৰ এক সামূহিক অন্তেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান

সোমবাৰে, মন জিলাৰ এক সামূহিক অন্তেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলো মৃতকক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়(Nagaland CM joins collective funeral in Mon) । মন জিলাৰ হেলিপেডত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ই ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, ভাৰতীয় সেনাই নিৰ্বিচাৰে নিৰীহ লোকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰ SIT ৰ জৰিয়তে উচ্চস্তৰীয় তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে( SIT to inquiry Ambush on civilians in Nagaland ) ।

তেওঁ কয় যে, গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ইতিমধ্যে, ঘটনাৰ বুজ লৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেইগৰাকীয়ে নগালেণ্ডৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে, বৰ্তমান নগালেণ্ডৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কাৰণ সেনাই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিঅ'ই কয় যে NSCN (IM) ৰ লগত যোৱা ২৪ বছৰে শান্তি আলোচনা অব্যাহত আছে যদিও কোনো ফল লাভ কৰা নাই ৷

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা মৃতকৰ আত্মীয়ক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখ টকা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এককালীন 11 লাখ টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ’ব ৷ প্ৰতিজনৰ ঘৰত এটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰে তেওঁ ৷ উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য সমূহৰ পৰা সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন গুচাই দিয়াৰ বাবে টুইটাৰ যোগে মত প্ৰকাশ কৰিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰার্ড চাংমাই(Conrad Sangma Tweets against AFSPA)।

