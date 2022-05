জৰীপ আৰু বন্দোৱস্তি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, অসম আৰু আই আই টি, গুৱাহাটীৰ মাজত বুধবাৰে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় (IIT-G to train govt officials on drone tech)। এই চুক্তিৰ আধাৰত দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে ভৱিষ্যতলৈ পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু সমর্থনেৰে কাম-কাজ চোৱা-চিতা কৰিব ।

মহিলাসকলৰ পিছতে এতিয়াৰে পৰা শ্ৰমিকসকলে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব বাছ সেৱা(Free bus services for laborers) ৷ "বিনামূলীয়া বাছ পাছ আঁচনি" ৰ অধীনত এই সেৱা বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ সাধাৰণ খাটিখোৱা শ্ৰমিক, মিস্ত্ৰী, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, সুৰক্ষা কৰ্মী বা অন্যান্য শ্ৰমিকসকলে ভোগ কৰিবলৈ পাৰিব এই সুবিধা ৷

মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ৰ বাংলাদেশী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকল(Bangladeshi freedom fighters of Liberation War) ৰ ৰাজহুৱা সমাধিস্থলৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আগৰতলা পৌৰ নিগমে(Tripura takes efforts to preserve liberation war mass burial site) ৷ ইয়াৰ বাবে মেয়ৰ সহিতে এটা দলে বুধবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে এটা ৰাজহুৱা কবৰস্থান ৷

মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলত পুৱা সংঘটিত হয় শক্তিশালী আই ই ডি বিস্ফোৰণ(Powerful bomb exploded in Manipur) ৷ অৱশ্যে বিস্ফোৰণটোত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ৷ পশ্চিম ইম্ফল আৰক্ষী, ফৰেনচিক বিভাগ, বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত (Manipur Police Bomb Detection and Disposal Squad) ৷

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৱেষকসকলে কৰা এক অধ্যয়নত দাবী কৰিছে যে, দুখনকৈ মাস্ক পৰিধানে আপোনাক কৰ’ণাৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হ’ব পাৰে ৷ বৰঞ্চ সংক্ৰমণৰ লগতে সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধিহে কৰে ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দলঙৰ ওপৰত ৰৈ থকা বাহনত এখন ট্ৰাকে খুন্দিওৱাৰ ফলত শিশু সহ ৫ জনকৈ লোক গুৰুতৰ ভাবে আহত হৈছে (Road accident in Bangaigaon) ৷ আহত সকলক সংকটজনক অৱস্থাত গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ ৷

ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে বেংকসমূহে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । ত্ৰিপুৰাত পৰ্যটন উন্নয়নৰ যথেষ্ট সুযোগ আছে (Tripura has a lot of opportunities for tourism development)। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন নৰেন্দ্ৰ মোডী বহাৰ পিছৰে পৰে উত্তৰ-পূৱক লৈ মানুহৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে ।

অপৰাধ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী(Police against crime offenders) । টীয়কত আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰিল এজন ব্যক্তি । পিষ্টলসহ যোৰহাট জিলাৰ ভগামুখ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লোকজনক ।

শোণিতপুৰৰ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ এক অঞ্চলত প্ৰায় দুই শতাধিক লোক বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হোৱাত অঞ্চলটোত হাঁহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে (People Suffer Food Poisoning After Attending Wedding Feast) ৷ বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সম্প্ৰতি ১১০ গৰাকী হৈছে । ভালেসংখ্যক লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৷

এইবাৰ প্ৰৱঞ্চকৰ বলি হ'ল অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী নিষ্ঠাৱান বিষয়া (Cheating an Assam Police officer)। প্ৰেম আৰু বিয়াৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক । অৱশ্যে বিয়াৰ পূৰ্বে সকলো ৰহস্য ফাদিল । অৱশেষত ৰঙাঘৰত সোমাল প্ৰৱঞ্চক তথা আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰেমিক ।