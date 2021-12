হেলমেট পৰিধান নকৰা দুচকীয়া বাহনৰ চালক-আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ লগতে আৰক্ষীৰ (Challan for riding without helmet in nalbari) । জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মঙলবাৰে ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘগ্ৰাপাৰতো যান বাহনৰ আইন অমান্যকাৰী, বিশেষকৈ হেলমেট পৰিধান নকৰা দুচকীয়া বাহনৰ চালক-আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান, য‘ত সাৰি নগ’ল খুদ আৰক্ষীও ৷

বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত (DGP Bhaskar Jyoti Mahanta) ৷ বৰপেটা আৰক্ষীৰ সহযোগত বুধবাৰে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত প্ৰদান কৰা চিচিটিভি কেমেৰা চিষ্টেমটোৰ আনুষ্ঠানিক ভাৱে উদ্বোধন কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে (assam dgp bhaskar jyoti mahanta inaugurates cctv system) ৷

৫০ সংখ্যক ৰাজ্য দিৱসক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা ত্ৰিপুৰাত (50th State Hood day of Tripura)। ৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে ধঁপাত মুক্ত হ'ব ৰাজ্যখনৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান । পশ্চিম জিলাত ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে বিভিন্ন পদক্ষেপ ।

নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(anti drug drives and operations by Nagaon Police ) ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত লোকক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ।

বিহপুৰীয়াত প্ৰাইজমানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (MLA Cup football tournament starts) আৰম্ভ ৷ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে (Minister Jogen Mahan at Bihpuria) উদ্বোধন কৰে উক্ত প্ৰতিযোগিতা ৷ এই প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী খেলত বিহপুৰীয়া এফ চি-য়ে এটা গ'লৰ ব্যৱধানত বেদেতী এফ চি-ক পৰাজিত কৰে ৷

ৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকক নাকী লগাবলৈ তৎপৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ । নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিভাগটোৱে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনা মুক্ত অসম গঢ়াৰ পৰিকল্পনাক সাৰ্থক কৰিবলৈ দিনে-নিশাই অভিযান চলাইছে বিভাগটোৱে । মঙলবাৰে নিশা গোলাঘাটতো সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকলে (Golaghat transport department drive against traffic rule violators) ।

চৰকাৰে সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (GST)ৰ হাৰ আৰু প্ৰক্ৰিয়াত কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন আনিছে । এই পৰিৱৰ্তনবোৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব (GST rules changes from Jan 2022)। ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ মানুহৰ বাবে বহুতো সামগ্ৰী ব্যয়বহুল হ'ব । ২০২২ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা হোৱা পৰিৱৰ্তনবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক ।

প্ৰতিদিনে শংকা বৃদ্ধি কৰিছে ক'ভিড-১৯ ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অ'মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণে । এতিয়ালৈকে দেশত ৭৮১ জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি (Omicron cases rises in India) । ৰাজধানী দিল্লীত অ'মিক্ৰণৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ২৩৮ জন ।

নলবাৰীৰ কেইবাটাও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰোগাক্ৰান্ত লোকৰ মাজত চিকিৎসা সাহায্যৰ চেক বিতৰণ । সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই বিতৰণ কৰে চেকসমূহ (MP Dilip Saikia distributes medical aid cheques)। অনাগত দিনত অঞ্চলটোত কেইবাটাও নতুন আঁচনি ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সাংসদ গৰাকীৰ ।

পুনৰায় কংগ্ৰেছত খহনীয়া ৷ এইবাৰ ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে দল ত্যাগ কৰাৰ চৰ্চা চলিছে (Rekibuddin to quit Congress party)। বকোৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ নামো চৰ্চাত আছে । অগপত যোগদান সম্ভাৱনা আছে দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ ।