নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৯ ডিচেম্বৰ : জিএছটি আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিয়মসমূহে ২০২২ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব (GST rules Changes from Jan 2022)। ফলত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহিব । কাপোৰ আৰু জোতা ব্যয়বহুল হ'ব (Clothes and shoes will be expensive)। এ.টি.এম.ৰ পৰা অধিক ধন উলিওৱাৰ সময়ত অতিৰিক্ত মাচুল ভৰিব লাগিব ।

জোতা আৰু কাপোৰ ব্যয়বহুল হ'ব : সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (GST) ৰ হাৰ সলনি হোৱাৰ বাবে, সাধাৰণ মানুহে ৰেডিমেড কাপোৰ আৰু জোতাৰ বাবে অধিক ধন ব্যয় কৰিব লাগিব । চৰকাৰে জোতা আৰু বস্ত্ৰ খণ্ডত জিএছটিৰ হাৰ ৫ শতাংশৰ পৰা ১২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । অৱশ্যে কপাহৰ কাপোৰক এই বৰ্ধিত হাৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ।

অনলাইন অট’ সেৱাও ব্যয়বহুল হ'ব : ই-কমাৰ্চ পৰিবহণ সেৱা অপাৰেটৰৰ বাবে নিয়ম সলনি কৰা হৈছে । এতিয়া অনলাইন অৰ্ডাৰত চলি থকা অটোবোৰো জিএছটিৰ পৰিসৰৰ অধীনলৈ অনা হৈছে । অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা আপুনি ওলা, উবেৰ বা আন যিকোনো এপৰ দ্বাৰা বাহন বুক কৰিলে আপুনি অধিক ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব (Online auto services will be expensive from Jan)।

পূৰ্বে চালকসকলক ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকে অনলাইন বুকিঙৰ বাবে ৫ শতাংশ জিএছটি পৰিশোধ কৰিব লাগিব । অফলাইন বাহনৰ ওপৰত এই কৰ বিনামূলীয়া কৈ ৰখা হৈছে ।

ATM ৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ সময়ত অধিক ধন ভৰিব লাগিব : ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি, নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ পাছত গ্ৰাহকসকলে এটিএম লেনদেনৰ ওপৰত অধিক মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব । পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ পিছত বেংকবোৰে প্ৰতিটো লেনদেনত ২০ টকা পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছিল । এতিয়া আপুনি ২১ টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব । মাচুলত জিএছটিও যোগ কৰা হ'ব ।

১ জানুৱাৰীৰ পৰা দেশৰ সকলো বেংকে এটিএম মাচুল ৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

অনলাইন শ্বপিঙত অনলাইন পৰিশোধ কৰাৰ সময়ত প্ৰতিবাৰ কাৰ্ডৰ বিৱৰণ দিব লাগিব : ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ উল্লেখ কৰিব লাগিব । তাৰ ভিতৰত আছে ১৬ টা অংকৰ ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নম্বৰ । যদি আপুনি এইটো নিবিচাৰে, ই-কমাৰ্চ কোম্পানীবোৰক আপোনাৰ কাৰ্ডবোৰ টোকেন কৰিবলৈ অনুমতি দিব পাৰে ।

RBI ৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি, অনলাইন বজাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ৱেবছাইট বা এপবোৰে আপোনাৰ কাৰ্ডৰ বিৱৰণ সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰিব । বিৱৰণবোৰ সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব ।

GST আদায় কৰিব অনলাইন খাদ্য অৰ্ডাৰ কোম্পানীয়ে : ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন খাদ্য অৰ্ডাৰৰ কোম্পানী এটাই গ্ৰাহকৰ পৰা GST আদায় কৰিব (Online food orders company to charge GST)। Swiggy আৰু Zomato ৰ দৰে ই-কমাৰ্চ কোম্পানীবোৰেও তেওঁলোকৰ সেৱাৰ ওপৰত GST আদায় কৰিব । কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকৰ বিলত প্ৰভাৱ নপৰে । কিয়নো গ্ৰাহকে এতিয়াও তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰত ৫ শতাংশ GST পৰিশোধ কৰে । ই কেৱল প্ৰক্ৰিয়াটো সলনি কৰিছে ।

বহুকেইখন ৰে'লত সাধাৰণ টিকট উপলব্ধ হ'ব : ৰে'ল যাত্ৰীসকলে বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচিত পথত ভ্ৰমণৰ বাবে টিকট সংৰক্ষণ কৰিব নালাগে । ১ জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ অসংৰক্ষিত সাধাৰণ টিকটত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । ৰে'লৱে ব'ৰ্ডৰ নিৰ্দেশত ১০ খন এক্সপ্ৰেছ ৰে'লত সাধাৰণ টিকটৰ জৰিয়তে যাত্ৰা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে ৷ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা এই ৰে'লসমূহত অসংৰক্ষিত টিকট উপলব্ধ হ'ব ৷

