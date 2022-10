চিত্ৰাঙৰ বিধ্বংসী ৰূপ(cyclone sitrang) ৷ সোমবাৰে বাংলাদেশৰ কিছু অংশত ই সৃষ্টি কৰে সন্ত্ৰাসৰ(Bangladesh cyclone ) । ইটাৰ ৰেলিং আৰু গছ-গছনি ভঙাৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যসহ কমেও ৭জন লোকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হয়(7 people died in cyclone Sitrang) ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুন দৈনিক বজাৰত(Naharlagun Daily Market) ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা(Fire at Naharlogun) । মঙলবাৰে পুৱা ৪ বজাত দুখন দোকানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় ।

দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে মুম্বাইত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড (Murder in Mumbai)। ফটকা ফুটোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে কেইবাজনো কিশোৰে মিলি হত্যা কৰিলে এজন যুৱকক । হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুই কিশোৰক আটক, আন এজন পলাতক ।

ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাবে নিৰ্বাচিত হ’ল ভাৰতীয় মূলৰ সুনাক (Rishi Sunak)৷ সুনাকৰ একমাত্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পেনি মৰ্ডাউণ্টে ইতিমধ্যে বাতিল কৰে নিজৰ নাম ৷ দেশখনত অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই দেখা দিয়াৰ সময়ছোৱাত নৱনিৰ্বাচিত যুৱ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমুখত এয়া নিশ্চয়কৈ এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাবে দেখা দিছে ৷

মঙলবাৰে পুৱা বগীবিল দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bogeebil bridge ) । দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ফলত দুয়োখন বাহন দলঙৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে । ইয়াৰে এখন বাহনে আন দুখন বাইককো মহতিয়াই নিয়ে । ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় এজন লোকৰ( Dead in road accident at Bogeebil ) । বাতৰি যুগুতোৱা সময়লৈকে মৃত লোকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই ।

দেৱালীৰ নিশা ৰাঁচীৰ খাদগড়া বাছ ষ্টেণ্ডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । এখন বাছত জুই লগাৰ ফলত দুজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰে(Driver and conductor burnt alive in bus) । বাছখনত জুই লগাৰ ফলত চালক আৰু কণ্ডাক্টৰজন অগ্নিদগ্ধ হয় ।

আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ পৰা এতিয়াৰে পৰা শুনিবলৈ নাপাব অসমীয়া নিউজ বুলেটিন (Assamese bulletin from Dibrugarh AIR)। সন্ধিয়া ৬ বজাত প্ৰচাৰিত হৈ অহা পাঁচ মিনিটৰ অসমীয়া বুলেটিনখন এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হৈ যাব । প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ নতুন দিল্লীৰ কাৰ্যালয়ে শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছে ।

বাংলা চলচ্চিত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক পৰিচালক পিনাকী চৌধুৰী আৰু নাই (Film director Pinaki Chaudhuri death)। বাংলা চলচ্চিত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক পৰিচালকগৰাকীৰ সোমবাৰে কলকাতাৰ বাসগৃহত মৃত্যু হয় । চৌধুৰীয়ে তবলা বাদক হিচাবে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ।

পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালীৰ পৱিত্ৰ দিনটোত দক্ষিণ-ভাৰতীয় চুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তে সোমবাৰে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক সম্ভাষণ জনায় আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে (Rajinikanth news)।

বিদেশত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত ভাৰতীয় নাগৰিক । কিছুদিন পূৰ্বে সন্ধানহীন হোৱা দুগৰাকী ভাৰতীয়ক কেনিয়াত আৰক্ষীৰ গোটে হত্যা কৰে(Two Indians missing in Kenya killed by cops) । বিশেষ সুত্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি জুলাইৰ মাজভাগত কেনিয়াত নিৰুদ্দেশ হৈছিল ভাৰতীয় লোক দুজন ।