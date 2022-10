.

Road accident at Bogeebil : বগীবিল দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, নিহত এজন Published on: 38 minutes ago

মঙলবাৰে পুৱা বগীবিল দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bogeebil bridge ) । দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ফলত দুয়োখন বাহন দলঙৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে । ইয়াৰে এখন বাহনে আন দুখন বাইককো মহতিয়াই নিয়ে । ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় এজন লোকৰ( Dead in road accident at Bogeebil ) । বাতৰি যুগুতোৱা সময়লৈকে মৃত লোকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই ।