শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি ৷ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হোৱাৰ অভিযোগ হৰদেব সিং নামৰ এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৷ উল্লেখ্য যে, চেৰেকাপাৰৰ ৰাজীৱ গগৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি হৈছিল এটা পানী মটৰ, যাৰ সন্দেহত ৰাইজে মুহিবুল আলি নামৰ এজনক কৰায়ত্ত কৰি গতাই দিয়ে চেৰেকাপাৰ আৰক্ষী চকীৰ হাতত ৷

দৰং জিলাত উপস্থিত হৈ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কয়লা মন্ত্ৰীৰ ২ কোটি টকাৰ অনুদান ঘোষণা ৷ দৰং জিলা‌ প্ৰশাসনে উন্নয়নৰ বাবে‌ লোৱা পদক্ষেপক প্ৰশংসা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ(Central Minister Pralhad Joshi at Darrang) ৷

বিশ্বৰ সর্বাধিক এশিঙীয়া খর্গৰ গঁড়ৰ বাসস্থানস্থল হিচাপে খ্যাত তথা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ১৪ সংখ্যক গঁড় গণনাৰ কাম(Rhino census in Kaziranga National Park) ৷

কোকৰাঝাৰ বিটিআৰ সচিবালয়ৰ বিশাল খেলপথাৰত দেওবাৰে মাইক্ৰ’ফাইনেঞ্চ উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ অধীনত(Microfinance relief scheme) ৫০০০ গৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰী তথা মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যক আৰ্থিক অনুদানৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় ।

২৩ মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালে (Union minister Sarbananda Sonowal visited Dibrugarh)৷ নিউ মাৰ্কেটৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হৈ মত বিনিময় কৰাৰ লগতে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন চেনেহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথোঁ আৰু কেইটামান দিন বাকী ৷ প্ৰকৃতিৰ লঠঙা বিৰিষেও পুৰণি সাজ সলাই ন সাজ পৰিধান কৰিছে ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই বিহু কমিটিসমূহো ৷ ৰঙালীক আদৰাৰ বাবে দেওবাৰে পূৱ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয় (Laikhuta of East Guwahati Bihu Sanmilan established) ৷

নিমাতী-মাজুলীৰ মাজত অৱশেষত বন্ধ হ’ল বিভাগীয় ফেৰী সেৱা (Departmental ferry service suspended in Majuli) ৷ মূলতঃ তেলৰ অভাৱতে বন্ধ হ’ল নিমাতী আৰু মাজুলীৰ মাজত চলাচল কৰা ৰ’পেক্সকে ধৰি বিভাগীয় ফেৰীসমূহ (ferry service Suspended between Nimati and Majuli) ৷

মাৰ্ঘেৰিটাবাসীৰ বাবে সুখবৰ ৷ প্ৰায় দুবছৰৰ পিছত পুনৰ মুকলি উত্তৰ-পূৱ কয়লাক্ষেত্ৰ ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত কয়লাক্ষেত্ৰখন মুকলি (North East coal field reopened after two years) কৰে কেন্দ্ৰীয় কয়লা তথা খনি দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে ৷

১২ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাপানিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেলা খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে ৪০ সংখ্যক আগৰতলা গ্ৰন্থমেলা (40th Agartala Book Fair begins)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত বাংলাদেশৰ ৰাজ্যিক সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী । কলকাতা, দিল্লী আৰু বাংলাদেশকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতাসকলে এই বছৰৰ গ্ৰন্থমেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

মাদ্ৰাছা বন্ধৰ বিতৰ্কই (Madrasa closure controversy in Tripura) উত্তাল কৰি তুলিছে ত্ৰিপুৰা । বিধানসভাৰ মজিয়াত মাদ্ৰাছা বন্ধৰ দাবী জনোৱা বিজেপি বিধায়কক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে চিপিআই(এম) দলে । বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সকলো ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যক্তিক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে চিপিআই(এম) দলে ।