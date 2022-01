বিহু বুলিলে মনলৈ আহে সৰভোগৰ এঠা দৈৰ কথা ৷ টীয়কৰ গোস্বামী মিল্ক প্ৰডাক্ট প্ৰকল্পৰ দুগ্ধজাত সামগ্ৰীও পিছ পৰি ৰোৱা নাই ৷ ভোগালীৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে সৰভোগ আৰু টীয়কৰ দৈৰে (Milk products from Sarbhog and Teok in Uruka market) ৷ পিছে দুপালি ভেকছিন লোৱাসকলেহে খাবলৈ পাব সৰভোগৰ দৈ ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক’ভিড টাস্ক ফ’ৰ্চৰ উপদেষ্টা ডাঃ জয়প্ৰকাশ মুলিয়িলে কৈছে যে, আমি বেছিভাগেই অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হ’ম, কিন্তু গমেই নাপাম আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা । খুব সম্ভৱ আমাৰ ৮০ শতাংশ লোক ইতিমধ্যেই আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সুস্থও হৈ উঠিছে ।

ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হৈছে অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী (Assam Governor Jagdish Mukhi tests covid positive) । বৰ্তমান তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজভৱনৰ এগৰাকী বিষয়াই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে বাপতি সাহোন মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰীমইনবৰী সত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত হৈ (CM visit Barpeta Moinbari Satra) ৰাজ্য তথা দেশবাসীৰ সুখ, সমৃদ্ধি আৰু কুশল-মংগলৰ বাবে গুৰু আসনত সেৱা আগবঢ়ায় ৷

বাতিল কৰা হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰি ম'হযুঁজ (Due to covid situation traditional Buffalo fight has cancelled in Ahatguri) । ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আঁহতগুৰিৰ ম'হযুঁজ সমিতিয়ে । প্ৰতি বছৰে পহিলা মাঘত পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল এই ম'হযুঁজখন ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 3,274 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাত আক্ৰান্ত ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ(ম) ত মুঠ 1,138 জন লোক আক্ৰান্ত ভাইৰাছবিধত ৷ ইতিমধ্যে 96.96 শতাংশ লোকে ক'ভিড 19 ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে বুলি টুইটাৰযোগে জনায় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Covid 19 updates of assam) ৷

দেশবাসীয়ে ক'ভিডক লৈ শংকিত হৈ থকাৰ মাজতে ক'ভিড বিধি উলংঘন বিজেপি সাংসদৰ । জন্মদিন উদযাপনৰ নামত ক'ভিড বিধি উলংঘন কৰিলে সাংসদ সাক্ষী মহাৰাজে (MP Sakshi Maharaj violates covid rules)। সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু ।

অসম কঁপাই যোৱা লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীয়ে (APSC Scam of Assam) নতুন মোৰ লৈছে । এইবাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব ন্যায়িক আয়োগক অৰ্পণ কৰাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উঠিছে । ২০১৪ বৰ্ষত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ তদন্তৰ দায়িত্ব কিয় ন্যায়িক আয়োগক দিয়া নহ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী ।

মণিপুৰত অব্যাহত আছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা (Manipur Pre Poll Violence) ৷ বুধবাৰে পুনৰ ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনীকেন্দ্ৰিক হিংসাত্মক কাৰ্য-কলাপ সংঘটিত হয় ৷ ৰাজ্যখনৰ দুগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ঘটে বিস্ফোৰণ ৷ দুটাকৈ শক্তিশালী আইইডি-ৰ বিস্ফোৰণ (IED exploded in front of the residence of Congress leader) ৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই, যদিও সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভোগালীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে তেজপুৰৰ বজাৰ । থলুৱা মাছ বিচাৰি গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে (Uruka fish market at Tezpur) বজাৰত । স্থানীয় কৃষকে উৎপাদন কৰা পাচলি, গাখীৰ আদিয়ে বজাৰ দখল কৰিছে যদিও মাছৰ বজাৰ দখল কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চালানী মাছে ৷