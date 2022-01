.

ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবেই বাতিল ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰিৰ মঁহযুজ



প্ৰত্যেক বছৰৰ পহিলা মাঘৰ দিনা গোনা ম’হৰ যুঁজত কঁপি উঠে বোকাখাতৰ আঁহতগুৰি অঞ্চল । পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰে পৰাই প্ৰতিটো মাঘ বিহুত অসমৰ ৰাইজে পালন কৰি আহিছে ম’হযুঁজ । পিছে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবেই ভোগালীৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰি ম'হযুঁজ বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আয়োজক মণ্ডলী ৷ ৰাজ্যৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে (Covid 19 situation in Assam) । ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবেই বাতিল কৰা হ'ল ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰি ম'হযুঁজ (Due to covid situation traditional Buffalo fight has cancelled in Ahatguri) । ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আঁহতগুৰিৰ ম'হযুঁজ সমিতিয়ে । প্ৰতি বছৰে পহিলা মাঘত পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল এই ম'হযুঁজখন ৷ জনবিশ্বাস অনুযায়ী, পুহ আৰু মাঘ মাহত ম'হৰ গৰল ধৰে আৰু গৰলীয়া ম'হৰ শিঙত এবিধ পোক হয় (Traditional Buffalo fight) ৷ যাৰ বাবে যুঁজিবলৈ উন্মাদ হৈ থাকে ম'হ ৷ এই ম'হযুঁজখনে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰাৰ প্ৰাকক্ষণতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আঁহতগুৰি ম'হযুঁজ সমিতিয়ে ৷ ইতিমধ্যে গুৱালসকলক আঁহতগুৰিৰ ম'হযুঁজ ক্ষেত্ৰলৈ ম'হ নানিবলৈ আহ্বান জনাইছে সমিতিয়ে ৷