ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১২৪ এ ধাৰা এখন ১৫২ বছৰ পুৰণি আইন, যাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰসমূহ ৰুজু কৰা হয় । এই সংক্ৰান্তীয় এক নিৰ্দেশনাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহকো পুনৰ বিবেচনাৰ সময়চোৱাত এই ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰাটো বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ(SC orders to keep sedition law in abeyance) দিয়ে ।

লেডী সিংঘম জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ভাবী স্বামীৰ হৈ লক্ষাধিক ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ (SI Jonmani Rava) ৷ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ভাবী স্বামীক এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভাই ৷ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ তৰিছে মাজুলীৰ দুই ব্যৱসায়ীয়ে ৷ কেৱল অভিযোগ তৰাই নহয়, ভুক্তভোগী দুই ব্যৱসায়ীয়ে কাষ চাপিছে গড়মূৰ আৰক্ষীৰ ৷

জেনিনত ইজৰাইলী সেনাই চলোৱা এক অভিযানৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওতে মৃত্যু ঘটে পেলেষ্টাইনৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ(Palestinian reporter killed during Israeli raid) । এই ঘটনাত জেৰুজালেমৰ আল-কুদছ নামৰ বাতৰি কাকতখনৰ আন এগৰাকী সাংবাদিকো আহত হয় ৷ পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, ইজৰাইলৰ পক্ষৰ পৰা চলোৱা গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সাংবাদিক কেইগৰাকী ।

১৯৯৮ চনত পোখৰাণত ভাৰতে সফলভাৱে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল । যাৰ বাবে এই দিনটো দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস (National Technology Day) হিচাপে পালন কৰা হয় । এই দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এটা বিশেষ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

২০১৪ চনত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আৰএছএছ নেতা ৰাজেশ কুন্তেই দাখিল কৰিছিল মানহানিৰ গোচৰ (Rajesh Kunte filed case against Rahul Gandhi) । এই গোচৰটো সন্দৰ্ভত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পৰা স্থায়ীভাৱে ৰেহাই বিচাৰি আবেদন জনাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে । ৰাজেশ কুন্তেক ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদনৰ সঁহাৰি দিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশ দিছে ।

বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Gunotsav 2022) ৷ গুণোৎসৱৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান মুঠ ১৩,৮২২ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ৷

চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । এতিয়াৰে পৰা নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব (Loudspeaker shall not be used at night) লাউড স্পীকাৰ। শব্দ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে জাৰি এই বিশেষ নিৰ্দেশনা ।

অসমৰ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে এতিয়া যোগদান(Numbers of Assamese youth joined ULFA Independent) কৰা দেখা গৈছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা(স্বাধীন) ত ৷ পুনৰ মৰাণৰ এজন যুৱকে সংগঠনটোত যোগদান কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ যুৱকজন মৰাণৰ ২ নং চৰাইহাবি গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী(Singer abhilesh bora joins ulfa independentent) ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰিল হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৫ টাকৈ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এই অনুষ্ঠানত (Amit Shah lays foundation stone of five development project) ৷ সামৰণি অনুষ্ঠানত ডাঙি ধৰা হ’ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ এবছৰীয়া কাম-কাজৰ খতিয়ান ৷

নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক কাণ্ড ৷ মঙলবাৰে নিশা নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে নৱজাতকৰ মৃতদেহ (Body of newborn baby recovered in Nalbari) । নিশাৰ ভাগতে ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নৱজাতকটিৰ মৃতদেহটো ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৷