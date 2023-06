ৰঙিয়া, 10 জুন: ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মৰাণজানাত পথ দুৰ্ঘটনা ৷ ৰৈ থকা AS 01 N C 2521 নম্বৰৰ ট্ৰাকৰ চালকক প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা AS 14 Q 5907 নম্বৰৰ বাইকৰ ৷ বাইকৰ খুন্দাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বহু দূৰত চিটিকি পৰে ট্ৰাকচালকজন ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বৰপেটা জিলাৰ হাউলিৰ ট্ৰাক চালক বিজু কলিতা (Two Injured in a road accident in Rangia) ৷

ইফালে দুৰ্ঘটনাটোত কিছু পৰিমানে আহত হয় নলবাৰীৰ সাগৰকুছিৰ বাইক আৰোহীজন ৷ পিছত দুৰ্ঘটনাটোত আহত দুয়োজনকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় । জানিব পৰা মতে নলবাৰী অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰখাই চালকজনে ট্ৰাকখনৰ পৰা নামিবলৈ লওতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় (Road Accident in Rangia) ৷

