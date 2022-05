শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া পূৱ ইম্ফলৰ টেলিপতিত এক বোমা বিস্ফোৰণ(Bomb blast in Imphal) ৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ টেলিপতিত থকা এটা দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত এই বোমা বিস্ফোৰণত এগৰাকী লোক আহত(One person injured in bomb blast) হয় ৷

বানৰ কবলত কামপুৰ-কচুৱাৰ কেইবাখনো গাঁও(Kampur and Kachua effected by flood) । কিছুদিনৰে পৰা হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী আৰু বৰপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ । আনহাতে, বৰপানী নৈৰ বানত জুৰিপাৰৰ এখন বাঁহৰ দলং উটি যোৱাৰ খবৰো আহি পৰিছে ৷

গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে ৰঙাপৰা (Erosion at Rangapara) ৷ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বৰষুণৰ পানীয়ে ৰঙাপৰাৰ বালিকা বিদ্যালয়ৰ একমাত্ৰ পথচোৱাৰ এটি অংশ নিলে খহাই লৈ যায় ৷ যাৰ ফলত এতিয়া বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰাত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখিন হ’ব লগীয়া হৈছে বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল ৷

ডিমা হাছাওত প্ৰচণ্ড ভূমিস্খলন(Massive landslide in Dima Hasao) । তিনিদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া জিলাখনত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন । বন্ধ হৈ পৰিছে ৰে'লৰ চলাচল ।

ৰাজধানী দিল্লীৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ সমীপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Delhi’s Mundka Metro Station) ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ শোক প্ৰকাশ ৷ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল(Delhi CM arvind kejriwal) ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিষয়াসকলৰ সৈতে সমগ্ৰ দিশ নিৰীক্ষণ কৰে ৷

ভাৰত-পাকিস্তান সীমান্তত ড্ৰোণৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে (Pakistani drone activity in border area)। পাকিস্তানে ড্ৰোণৰ জৰিয়তে বহুতো অবৈধ কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ মাজতে সীমান্তৰ আৰ.এছ.পুৰাৰ আৰ্ণিয়া চেক্টৰত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ড্ৰোণ প্ৰত্যক্ষ কৰে । ড্ৰোণক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ।

বিগত তিনিদিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত মহানগৰীৰ অভিজাত্য(Artificial flood in Guwahati) । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতেই পানী জমা হৈ বুৰ গৈছে বিস্তৃৰ্ণ অঞ্চল ৷ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমাধান কৰোতো 100 শতাংশই সম্ভৱ নহয় যদিও মহানগৰীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাটো তিনিবছৰৰ ভিতৰত সমাধানৰ আশ্বাস দিছে মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ৷

ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাছ কাপৰ ফাইনেল খেলিব ভাৰতে (India in Thomas Cup final for the first time)। প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত ডেনমাৰ্কৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ঐতিহাসিক জয় । ১৯৭৯ চনৰ পাছত ছেমিফাইনেল অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাছিল ভাৰতীয় বেডমিণ্টন দলে । ভাৰতীয় দলটোৰ এই বিজয়ত আনন্দিত দেশবাসী ।

অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল পদত নিযুক্তিৰ পিছত লখিমপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়া(Reaction in Lakhimpur after appointment in Assam Police Constable) প্ৰকাশ বহুজনৰ ৷ একমাত্ৰ দুৰ্বল আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে চাকৰি লাভ কৰাতো সপোনৰো অগোচৰ থকা বহু পৰিয়ালৰ সন্তানে লাভ কৰিলে কনিষ্টবল পদত নিযুক্তি ৷ যাৰবাবে সুখৰ চকুপানী বৈছে লখিমপুৰৰ বহু পৰিয়ালৰ মাজত ৷ পৰিয়ালসমূহে ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা(Thanks to CM Dr. Himanta Biswa Sarma) ক ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে নলবাৰীত হাই মাষ্ট লাইটৰ শুভ উদ্বোধন(High mast light inaugurated in Nalbari) ৷ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে নলবাৰী পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী জয়শ্ৰী তালুকদাৰ পাঠক, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ডাঃ মৃগাংক তালুকদাৰ, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি নিতুল ডেকাৰ লগতে অন্যান্য বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজ ৷