১৯৯৩ চনৰপৰা ২০১৮ চনলৈ ২৫ বছৰত গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ ফলত ১৬৫ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে । 2018ৰ পৰা 2022লৈ এই সংখ্য়া বৃদ্ধি হৈছে ৷ মঙলবাৰেও গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় (Four people died in landslide in Guwahati) ।

অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হ’ল মাজুলী-নিমাতী ফেৰীসেৱা (Majuli Nimati ferry service)৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে ফেৰীসেৱা বন্ধৰ ঘোষণা কৰে ৷

মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ (Flood in Guwahati) মাজতে অনিল নগৰত এজন লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি লাভ কৰা হৈছে ৷ তথ্য অনুসৰি, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ (GMC) আয়ুক্ত দেবাশীস শৰ্মাৰ নেতৃত্বত NDRF বাহিনীৰ সহযোগত ইতিমধ্যে মহানগৰ প্ৰশাসনে মঙলবাৰে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো । মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম ৰাম প্ৰসাদ বনিক্য বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নাহৰকটীয়াত সংবাদমেল পাতি সুকীয়া ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে 'টাইপা'ৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে ৷ টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰে আহোম জনগোষ্ঠীক কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে জনজাতিৰ মৰ্যদা যদি প্ৰদান নকৰে তেন্তে এখন সুকীয়া ৰাজ্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

৯১০খন সত্ৰৰ ৮ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ নাই কোনো অস্তিত্ব । বেদখলমুক্ত অধ্যয়ন সমিতিৰ প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য । বহু সত্ৰ নামতহে বৰ্তি আছে । চৌপাশে এতিয়া কেৱল বেদখলকাৰীৰ গাঁও । প্ৰতিখন সত্ৰতে পূৰ্ববংগীয় মুছলমান বেদখলকাৰীৰ দপদপনি । সৰ্বাধিক দখল হৈছে বৰপেটা আৰু নগাঁৱৰ সত্ৰৰ ভূমি ।

শিক্ষকতাৰ লগতে এল আই চিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ । শিক্ষকৰ চাকৰি কৰিও নিজৰ বা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত এজেঞ্চি লৈ এল আই চি পলিচী বিক্ৰী কৰি ফুৰা শিক্ষক-কর্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল’বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰিছে ।

শীঘ্ৰেই ভৱিষ্যনিধি আৰু বেতন বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ণ বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিত কৰ্মচাৰীৰ বাবে (PNRD Contractual Employee)৷ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে জনালে এই কথা ৷

যোৱা কিছু দিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱা দেখা গৈছে (Heavy rain in different parts of Assam)। ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাত পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাও দেখা গৈছে । এইবাৰ ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল বৰপেটাৰ মদন মোহন এণ্ড চনছ্ পেট্ৰ'ল পাম্প । পেট্ৰ'ল পাম্পটোত বজ্ৰপাত পৰাৰ পাছতে জুইৰ সূত্ৰপাত হয় (Lightning strikes petrol pump in Barpeta)।

সোমবাৰে নিশাৰে পৰা হোৱা মূষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হ'ল মহানগৰীৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক অঞ্চল (Guwahati under Artificial flood) । ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত ৷ লগতে মহানগৰীৰ কেইবা ঠাইতো সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা(Landslide in Guwahati) ৷

নেচনেল হেৰাল্ডৰ পুঁজি অপব্যৱহাৰ গোচৰত দ্বিতীয় দিনাও EDৰ কাৰ্যালত জেৰা চলোৱা হ'ব ৰাহুল গান্ধীক । পুৱাই কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী (Rahul arrives at ED office)। ভগ্নী তথা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীও তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত কাৰ্যালয়ত ।