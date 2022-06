গুৱাহাটী, 14 জুন: ভূমিস্খলনৰ সমস্যা সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে গুৱাহাটীতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটীত ১৯৯৩ চনৰপৰা ২০১৮ চনলৈ ২৫ বছৰত ভূমিস্খলনৰ ফলত ১৬৫ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে (Number of deaths due to landslides in Guwahati)। ২০২২ চনলৈ এই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ।

উল্লেখ্য যে বিশ্বত ভূমিস্খলনত কেইবা নিযুত সম্পত্তি ধ্বংস হোৱাৰ লগতে সহস্ৰাধিক মানুহৰ প্ৰাণহানি হয় । দেশত ২০০৫ চনৰ ভূমিস্খলনত সৰ্বাধিক ৫০০ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । ঠিক সেইদৰে গুৱাহাটীত ২০০৪ চনত ভূমিস্খলনত সৰ্বাধিক ২২ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূতত্ত্ব বিভাগৰ তথ্য মতে, বিগত তিনিটা দশকত গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।

বিভাগৰ তথ্য অনুযায়ী গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ অঞ্চলত ১৯৭২ চনত প্ৰথমটো ডাঙৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছিল । ১৯৮৬ চনৰ পৰা গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে । বিভাগৰ তথ্য অনুযায়ী ১৯৭২ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈ মহানগৰীত মুঠ ৬৫ টা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ২০০৪ আৰু ২০০৫ চনত সৰ্বাধিক ১৪ টা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ভূতত্ত্ব বিভাগৰ তথ্য মতে ৭৫ শতাংশতকৈ অধিক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হৈছে ।

আকৌ ১৫ শতাংশ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা অক্টোবৰ মাহত হৈছে । বন ধ্বংস আৰু অবৈধ নির্মাণকাৰ্যই মহানগৰীৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা দিনে দিনে বৃদ্ধি কৰি আহিছে । উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যিক দুৰ্য্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত ২০১৩ চনতে মহানগৰীত ৩৬৬ টা ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ এলেকা চিনাক্ত কৰিছিল ।

ইয়াৰে নুনমাটি এলেকাত ৪০ টা, খাৰঘূলি এলেকাত ৩৭, খানাপাৰ এলেকাত ৩৩ টা, নাৰেংগী এলেকাত ৩১টা, হেঙেৰাবাৰী এলেকাত ৩০ টা , চুণচালি এলেকাত ৭৭টা, কালাপাহাৰ এলেকাত ৩০ টা, গড়ভাংগা পাহাৰ এলেকাত ১৫ টা, নৰকাসুৰ পাহাৰ এলেকাত ২৪ টা, নৱগ্ৰহ পাহাৰ এলেকাত ৩৬ টা আৰু জাপৰিগোগৰ পাহাৰ এলেকাত ৩৭ টা ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ এলেকা চিনাক্ত কৰিছিল ।

তথ্য মতে মহানগৰীৰ পাহাৰ এলেকাৰ ২৬ শতাংশ এলেকাত কোনো গছ-গছনি নাই । আকৌ ৩৮ শতাংশ পাহাৰ এলেকাত কোনো ঘাঁহনি নাই । অবাধ বন ধ্বংস আৰু অকতৃত্বশীলভাৱে পাহাৰ খনন কৰি বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ ফলত মহানগৰীৰৰ পাহাৰ এলেকা আৰু পাহাৰ এলেকাৰ নামনিৰ আশে-পাশে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা জটিল কৰি তুলিছে ।

মনকৰিবলগীয়া যে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূ-তত্ত্ব বিভাগে ২০১২ চনতে গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে মহানগৰীৰৰ পাহাৰসমূহ সংৰক্ষণ কৰা, গছ-গছনি ৰোপণ কৰা, পাহাৰ খনন বন্ধ কৰাৰ বাবে কেতবোৰ পৰামৰ্শ চৰকাৰলৈ আগবঢ়াইছিল ।

ইফালে গুৱাহাটীৰ ৩৬৬ টা ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ এলেকা চিনাক্ত কৰা অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়েও(Assam Engineering College) চৰকাৰক গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে একেবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল । কিন্তু এই পৰামৰ্শসমূহ বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰী ফাইলতে আৱদ্ধ হৈ আছে । যাৰ পৰিণতিত মঙলবাৰে পুনৰ মহানগৰীত ভূমিস্খলনৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় (Four people died in landslide in Guwahati)।

