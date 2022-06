.

বজ্ৰপাতৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত বৰপেটা চহৰৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত Published on: 1 hours ago

যোৱা কিছু দিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱা দেখা গৈছে (Heavy rain in different parts of Assam)। ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাত পৰি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাও দেখা গৈছে । এইবাৰ ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল বৰপেটাৰ মদন মোহন এণ্ড চনছ্ পেট্ৰ'ল পাম্প । পেট্ৰ'ল পাম্পটোত বজ্ৰপাত পৰাৰ পাছতে জুইৰ সূত্ৰপাত হয় (Lightning strikes petrol pump in Barpeta)। লগে লগে অঞ্চলটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । অৱশ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ তৎপৰতাত ততালিকে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় ৷ ফলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল পেট্ৰল পাম্পৰ লগতে বৰপেটা চহৰ ৷ এই ঘটনাক লৈ শংকিত অঞ্চলবাসী ।