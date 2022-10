India vs South Africa: ১৬ ৰাণত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে

মাজৰ টি-২০ ক্ৰিকেটত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ১৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ আন্তৰ্জাতিক শৃংখলাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে জয় লাভ কৰে(India Won by 16 runs against South Africa) ।

দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire in Durga Puja pandal)৷ অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত ৭০গৰাকী লোক অগ্নিদগ্ধ । দুই সন্তানসহ তিনিজনৰ মৃত্যু । উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হ’ল এই ঘটনা ৷

হিন্দু মহাসভাই কলকাতাত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীক 'অসুৰ' হিচাপে প্ৰদৰ্শন (Display of Mahatma Gandhi as Asura in Kolkata) কৰাক লৈ আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক । অৱশ্য়ে সোঁপন্থী দলটোৱে উক্ত বিষয়টো সন্দৰ্ভত কয় যে প্ৰশাসনৰ হেঁচাত তেওঁলোকে মূৰ্তিটো সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

দবাপিটা বৰষুণত তিতি তিতি ভাষণ প্ৰদান কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ সাংসদগৰাকীৰ ভাষণ শুনিবলৈ অগণন জনতায়ো ভিৰ কৰিলে বৰষুণৰ মাজতে ৷ কৰ্ণাটকৰ মাইছুৰুত দেখা গ’ল এই দৃশ্য ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন PFI কৰ্মী ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অযোধ্যাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে PFI কৰ্মীজনক (Uttar Pradesh Police arrested PFI activist) ।

এইবাৰ কৰ্ণাটক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি (Karnataka Pradesh Congress Committee president) ডি কে শিৱকুমাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ডি কে সুৰেশক প্ৰৱৰ্তক সঞ্চালকালয় (Enforcement Directorate) চমুকৈ EDয়ে জাৰি কৰিছে চমন ৷

এটি ছয় বছৰীয়া শিশুৰ ডিঙি কাটি মূৰত আক্ৰমণ কৰি দুজন যুৱকে "মানৱ বলি" বুলি হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ দিল্লীৰ লোধি কলনীত (human sacrifice in Delhi) । সমৃদ্ধি লাভ কৰিবলৈ শিশুটিক হত্যা কৰিছিল বুলি অভিযুক্তৰ আৰক্ষীক স্বীকাৰোক্তি ।

নতুনকৈ ৭০০ সুৰা বিপনীৰে কোষাগাৰ টনকিয়াল কৰাৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ । কৰ বৃদ্ধিৰ উপৰি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত চৰকাৰৰ কোষাগাৰৰ বাবে পৰোক্ষ কৰ হিচাপে আবকাৰী ৰাজহেই চালিকা শক্তিত পৰিণত হৈছে । গাঁৱে-ভূঞে বিলাতী সুৰা সুলভ কৰি নতুনকৈ ৭০০ খন ৱাইন শ্বপৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দি আবকাৰী বিভাগে বছৰি ৩০০০ কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেলৈ মত্যুৰ ভাবুকি অহাৰ খবৰে তোলপাৰ লগাইছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক (Death threat to CM Eknath Shinde)৷

ধুবুৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কান্দোনৰ ৰোল (Dhubri boat accident) । ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসৰ মৃতদেহ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে কাৰ্যালয়ত লৈ যোৱাৰ পাছতেই কাৰ্যালয়ত সৃষ্টি হয় শোকাকুল পৰিৱেশৰ (Circle officer Sanju Das body found) ৷ ৷ সদা নিষ্ঠাবান ৰাজপত্ৰিত বিষয়াগৰাকীলৈ শেষ বিদায় জনায় কান্দোনত ভাগি পৰে কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰী ৷