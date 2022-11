পুনৰ চীনত ক'ভিডৰ আতংক (Covid scare in China again)। লকডাউনৰ লগতে বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ পাছতো কৰ'ণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে । উদ্বিগ্ন বিশ্বৰ বাকী দেশ ।

কাৰ্তিকেশ্বৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তে ওড়িশাৰ কেন্দ্ৰপাৰাৰ বালিয়া বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire incident in Odisha)। আতচবাজী বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰায় ৪০ গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত । ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

ৰাজনৈতিক নেতা তথা মাফিয়া আতিক আহমেদৰ বেআইনী সম্পত্তিত আৰক্ষীৰ অভিযান । প্ৰয়াগৰাজৰ ঝুনচি অঞ্চলত ১২৩ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ সম্পত্তি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (UP police attached property of Atiq Ahmed)। আতিক আহমেদে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে ১২৩ কোটি টকাৰো অধিক ভূমি ক্ৰয় কৰিছিল ।

স্পেইনৰ প্ৰশিক্ষক লুইছ এনৰিকে এই কথাত জোৰ দিছে যে বুধবাৰে কোষ্টা ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ দলৰ ৭-০ গ'লৰ বিজয়ে দেওবাৰে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী খেলৰ বাবে চলাই থকা প্ৰস্তুতিত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় (Spain coach Luis Enrique) । আনহাতে, জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধেও জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰে স্পেইনৰ প্ৰশিক্ষক এনৰিকে ।

জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাস সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ বাবে ড্ৰ'ণেৰে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা ভাৰতলৈ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু নগদ ধনৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ চেষ্টা । আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা মতে, এটা টোপোলাৰ পৰা এটা আই ই ডি, দুটা পিষ্টল, ৪ খন আলোচনী, কেইবাটাও বেটাৰী আৰু এটা ঘড়ী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (IED)।

ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাৱল্য আছিল ৩.৪ । আনহাতে, ভূমিকম্পটোৰ গভীৰতা মাটিৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ তলত আছিল (Earthquake in Meghalaya) ।

প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰৰ চতুৰ্থ বৃহস্পতিবাৰে ‘ধন্যবাদ দিৱস’ পালন কৰা হয় । এইবাৰ আজি অৰ্থাৎ ২৪ নৱেম্বৰত এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । এই দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে কিছু নজনা কথা জানো আহক...

দক্ষিণ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ চুপাৰষ্টাৰ কমল হাছানৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে কমল হাছানক চেন্নাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু এতিয়া অভিনেতাজনক ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

বোকাখাতৰ নিকৰিৰ পাছত এইবাৰ বোকাখাতৰ আমটেঙাত কংগনা ৰানাৱটৰ শ্বুটিং (Kangana Ranaut busy shooting for Emergency in Bokakhat) ৷ পুৱাৰে পৰা ব্যস্ত বলিউড অভিনেত্ৰী কংগনা ৰানাৱট আৰু ইমাৰজেঞ্চীৰ টীম (Emergency in Assam)৷

চলিত বছৰত হৈ যোৱা দুটাকৈ বানত ৰাজ্যৰ 35 খন জিলাত 3 লাখতকৈ অধিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Flood damages in Assam)। কিন্তু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ এক তথ্য মতে, এতিয়ালৈকে ৩০ শতাংশ নিৰ্ধাৰিত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই (Flood damage report revealed government reluctance) ।