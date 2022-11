বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিক অসম আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দিয়াত যদি ব্যৰ্থ হোৱা নাই তেন্তে কিয় কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত বহিঃৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত হৈ আছে (Security forces from outside with Rekibuddin Ahmed)। এই প্রশ্ন উত্থাপন কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপ-সভাপতি দুলু আহমেদৰ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তলৈ পত্র ।

দেশৰ ৫০ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাবে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ধনঞ্জয় ৱাই চন্দ্রচূড়ে (DY Chandrachud take oath as CJI) । তেওঁ ছুপ্রিম কোর্টৰ বিদায়ী মুখ্য ন্যায়াধীশ উদয় উমেশ ললিতৰ স্থলাভিষিক্ত হয় । ৰাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুৱে আজি (President Droupadi Murmu) ৰাষ্ট্রপতি ভৱনত তেওঁক শপত বাক্য পাঠ কৰায় ।

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী ড৹ মনমোহন সিঙে আৰম্ভ কৰা অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰে ভাৰতক এক নতুন দিশ দেখুৱাবলৈ কাম কৰিছিল বুলি উল্লেখ নীতিন গাডকাৰীৰ(Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰাত ড৹ মনমোহন সিঙে সহায় কৰাৰ কথাও উল্লেখ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি এক বৈঠকত দেশৰ শক্তিশালী আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ সামগ্ৰিক আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি,চোৰাংচোৱা সংগ্ৰহ, নেটৱৰ্ক আৰু অন্যান্য দিশৰ বুজ ল'ব । বৈঠকখনত সন্ত্ৰাসবাদী ভাবুকি আৰু গোলকীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন (global terrorist organisations),সন্ত্ৰাসবাদৰ বিত্তীয় যোগান আদি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব ।

পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ লগতে ভাৰতৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত (Earthquake in Nepal and Delhi) ৷ নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, নেপালৰ সুদূৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ ডোটি জিলাত মঙলবাৰে নিশা 9:07 বজাত অহা ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাৱল্য আছিল প্ৰায় 5.2 ৰিখটাৰ স্কেল ৷ ইফালে, নতুন দিল্লীত বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 1:57 বজাত অহা ভূমিকম্পৰ প্ৰাৱল্য আছিল প্ৰায় 6.3 ৰিখটাৰ স্কেল ৷

পৃথিৱীত ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰতি বছৰে গড়ে ২০,০০০ লোকৰ মৃত্যু হয় (earthquake in World)। চীন, জাপান, তুৰস্ক, ইৰাণ আৰু ভাৰতৰ কিছুমান অঞ্চলত ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰ্বাধিক । এই তথ্য় প্ৰকাশ কৰিছে গ্ল'বেল আৰ্থকুৱেক মডেল ফাউণ্ডেচনে । সেয়েহে এই অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলক অধিক সাৱধান হ'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।

বহু আশাৰে পুত্ৰক পঢ়ুৱাই এগৰাকী সু-চিকিৎসক হিচাপে গঢ় দিছিল পিতৃয়ে ৷ আশা কৰিছিল পুত্ৰই মানৱসেৱা কৰাৰ লগতে বৃদ্ধকালত পিতৃ-মাতৃৰ লাখুটি হ'ব । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বৃদ্ধ পিতৃক পথৰ ভিক্ষাৰীহে সজালে চিকিৎসক পুত্ৰই(Doctor Son Thrown out father for getting old) ।

ৰঙিয়াৰ নোনা নৈত বালি মাফিয়াই বান্ধ বান্ধি দিনে-নিশাই চলাইছে অবৈধ খনন (Illegal Sand mining at Rangia )। এই কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বালি মাফিয়াৰ বিৰূদ্ধে সৰৱ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভূৱনেশ্বৰ কলিতা । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি কলিতাই অবৈধ ভাৱে বালি খনন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সঁকীয়াই দিছে (State BJP president react on Illegal sand mining)।

গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াস্থিত বি জি তিনিআলিত যোৱানিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । বি জি য়াৰ্ডৰ ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন(Road Accident at Guwahati) ।

আপুনি বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে নেকি ? কইনাক লেহেংগা দিয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ চিন্তা কৰক । কইনাৰ পচন্দৰ লেহেংগাহে দিব । নহ'লে খঙত বিয়া ভাঙিব পাৰে কইনাই । এয়া আমাৰ কথা নহয় । উত্তৰাখণ্ডত তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে (Lehenga controversy)। লেহেংগা পচন্দ নোহোৱাৰ বাবেই বিয়া ভাঙিলে কইনাই ।