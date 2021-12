জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে বিভূষিত হ’ল গোলাপী জামুৰ লগ্নৰ কবি নীলমণি ফুকন ৷ জাীৱনজোৰা সাহিত্য সাধনাৰ বাবে এইগৰাকী অশীতিপৰ কবিলৈ আগবঢ়োৱা হ’ল জ্ঞানপীঠ বঁটা (Jnanpith Award to Nilmani Phookan) ৷

AFSPA বাতিলৰ দাবীত নাগালেণ্ড কেবিনেটৰ জৰুৰী বৈঠক ৷ মঙলবাৰে পুৱাই অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক ৷

মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়েই বিধায়ক শ্বেৰমান আলিয়ে ক’লে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছিল তেওঁ (Sherman Ali releases from jail) ৷ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কোনো সহায় নোপোৱা বুলিও খেদ প্ৰকাশ বিধায়কগৰাকীৰ ৷

গোৱাত অনুষ্ঠিত নেশ্যনেল কিক বক্সিং চেম্পিয়নশ্বীপত টিংখাঙৰ বাইলুংভেটি গাঁৱৰ শিৱা তন্তবাইৰ পত্নী মনিষা ওৰাং তন্তবাই অৰ্জন কৰিলে স্বৰ্ণ পদক(gold medal at National Kick Boxing Championship in Goa) ৷

শদিয়াত ড্ৰাগছসহ কৰায়ত্ব কৰা হ’ল দুই মাফিয়াক (Drugs paddler arrested in Sadiya) ৷ দেওবাৰে নিশা স্থানীয় যুৱ সংঘৰ সদস্যই অভিযান চলাই আটক কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়া দুটাক ৷ আটকাধীন দুই যুৱকৰ পৰা নিষিদ্ধ ব্ৰাউন চুগাৰৰ লগতে বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় ৷

ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীয়ে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত গুলীচালনা কৰি 14 গৰাকী শ্ৰমিকক হত্যা কৰা ঘটনা(Ambush on civilians in Nagaland)ক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছে ৷ এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সভাপতি দীপাংক নাথে ৷

সোমবাৰে ৰাজস্থানৰ চৱাই মাধোপুৰৰ Six Senses Fort ত উপস্থিত হৈছে হ’বলগীয়া ন-দম্পতী বিকি কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফ(Vicky Kaushal and Katrina Kaif reached Six Senses Fort) ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে বিবাহস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বৰৱাৰা দুৰ্গত এক উছাহভৰা আদৰণি লাভ কৰে বিকী-কেটৰিণাই । ইফালে আজিৰে পৰা Sangeet Ceremony ৰ সৈতে আৰম্ভ হ’ব দুয়োৰে বহু প্ৰত্যাশিত বিবাহৰ পৰম্পৰাগত পৰ্বসমূহ(Vicky-Katrina's wedding festivities kickstart from today) ৷

চলিত শীতকালীন অধিৱেশনৰ বাকী থকা কেইদিন বৰ্জন কৰিব তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি দলে (TRS will boycott winter session of Parliament)। কেইবাটাও দাবীৰে মঙলবাৰৰ পৰা অধিৱেশন বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দলৰ সাংসদসকলে ।

কৰায়ত্ত কৰা হৈছে যোৰহাটৰ গণ প্ৰহাৰ (Jorhat Mob Lynching) ৰ ঘটনাত জড়িত এগৰাকী অভিযুক্তক ৷ এতিয়ালৈকে 15 গৰাকী অভিযুক্ত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত ৷ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে যুৱকজনক ৷

বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ইয়াৰ 'Neighbourhood First Policy' ৰ অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ ৷ চলিত বৰ্ষত ভাৰত-বাংলাদেশে যুটীয়াভাৱে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷