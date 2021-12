গুৱাহাটী, 7 ডিচেম্বৰ : নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীয়ে 14 গৰাকী কয়লা খাদত কাম কৰা শ্ৰমিকক নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা(Ambush on civilians in Nagaland)ক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিয়ে ৷ লগতে অতি শীঘ্ৰে সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা(AASU Demand to Repeal AFSPA) ৰ বাবে দাবী জনাইছে ।

এই সম্পৰ্কত আছুৰ সভাপতি দীপাংক নাথে(AASU President Dipanka Nath on Nagaland ambush) কয় যে, সামৰিক বাহিনীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰি ১৩ গৰাকী শ্ৰমিকক হত্যা কৰা কাৰ্য কোনো কাৰণতে ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় । চোৰাংচোৱা বাহিনীৰ বিফলতাৰ বাবেই খাপ পিটি থাকি সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰা ঘটনা কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ’ব ।

সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ গইনা লৈ এনেদৰে নিৰীহ মানুহৰ জীৱন লৈ থকাৰ কথা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷

বিগত বিভিন্ন সময়ত সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনখন প্ৰত্যাহাৰ(AASU Demand to Repeal AFSPA) কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে । যিসকল সামৰিক বাহিনীৰ লোকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, তাৰ বিচাৰ হ’ব লাগিব বুলি দাবী জনায় আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিত্তিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । এই প্ৰতিবাদৰ বাবে ইতিমধ্যে নগা ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন(Naga Students Federation)ৰ লগত আলোচনা কৰা বুলি দীপাংক নাথে জানিবলৈ দিয়ে ৷

