গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীৰ গ্ৰেপ্তাৰ(Arrest of MLA Jignesh Mevani)ৰ আঁৰত জড়িত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ! এয়া কোনো হঠাতে হোৱা ঘটনা নহয় ৷ বৰং ই পূৰ্ব পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ ৷ সোমবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন(Press meet of Jignesh Mevani) কৰি এই দাবী কৰিছে সদ্য জামিনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত বিধায়ক তথা দলিত নেতাগৰাকীয়ে ৷

সামাজিক মাধ্যমত সাংঘাতিক ধৰণে ভাইৰেল হৈছে অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ এখন ফটো (Mithun Chakraborty latest updates) ৷ এই লৈ এতিয়া শংকাত ভূগিছে অভিনেতাগৰাকীৰ অনুৰাগীসকল ৷

ঈদৰ পাছতহে নিৰ্বাচিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ, গঠন হ'ব পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদ । কিন্তু কোন হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ (Who is the next Mayor of GMC?) পুৰুষ নে মহিলা ? তাক লৈ চলিছে সৰৱ চৰ্চা ।

বিগত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে শ্বুটিঙৰ সময়ত পিঠিৰ মাংসপেশীত চাপ অনুভৱ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি হয় অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ ৷ মুম্বাইৰ ব্ৰীচ্ছ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অভিনেতাজনক (Dharmendra latest news) ৷

তাঞ্জানিয়াৰ ইন্টাৰনেট চেনচেছন কিলি পলক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ৷ দুৰ্বৃত্তৰ লাঠি আৰু চুৰিৰে আক্ৰমণ গুৰুতৰভাৱে আহত কিলি পল (Tanzania star Kili Paul) । কিলিৰ ভনীয়েকে শ্বেযাৰ কৰিছে তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' ৷ য'ত কিলিক অচেতন অৱস্থাত পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

ভূ-মাফিয়াৰ আক্ৰমণৰ বলি কংগ্ৰেছৰ সেৱাদলৰ মুখ্য আহ্বায়ক চন্দন বৰুৱা

ভূ-মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে মঙলদৈত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ মঙলদৈত ভূ-মাফিয়াৰ আক্ৰমণৰ বলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সেৱাদলৰ মুখ্য আহ্বায়ক চন্দন বৰুৱা(Land mafia attack Congress leader) । সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা চন্দন বৰুৱাৰ ৷

জাহ্নৱী কাপুৰে ৰেখা অভিনীত উমৰাও জান ছবিখনৰ জনপ্ৰিয় গীত ইন আখো কি মস্তিত নৃত্য কৰা এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে (Janhvi Kapoor instagram) ৷ অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নৃত্য শিকি আছে ৷ কৰণ জোহৰৰ নতুন ছবি Takht ৰ বাবে জাহ্নৱীয়ে কথক নৃত্যৰো প্ৰশিক্ষণো গ্ৰহণ কৰি আছে ৷

টোপনি নহা বা অনিদ্ৰাৰ ফলত কেৱল শাৰীৰিক নহয়, মানসিকভাৱেও বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । শেহতীয়া এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, নিদ্ৰাহীনতা বা অনিদ্ৰাই চকুজুৰিৰ স্বাস্থ্যক বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ৷ সবিশেষ চাওক এই প্ৰতিবেদনত ৷

মধ্য অসমৰ মাজেৰে চলি আছে চোৰাং কাঠৰ অবৈধ সৰবৰাহ(Illegal wood seized at Nagaon) । নগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিছে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহৰ তথ্য । নগাঁৱৰ বেবেজীয়াৰ পৰা জব্দ প্ৰায় ২০ লক্ষাধিক টকাৰ ম্যানমাৰৰ চেগুন কাঠ ।

ডলামৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় কেন্দ্ৰ স্থানান্তৰকৰণৰ বিপক্ষে জনসাধাৰণ ৷ উত্তেজিত ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিলে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য খনছিং ৰংপিৰ বাহন((Khonsing Rongpi face public fire at Bokakhat)) ৷ অৱশ্যে কাৰ্যবাহী সদস্যজনে ৰাইজৰ সৈতে মুখামুখি হৈ একেমুখে এই বাতৰি নস্যাৎ কৰে ৷