1. PM Modi Mother Heeraben: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা প্রয়াত হীরাবেনের স্মরণে অনুষ্ঠান ভাদনগরে

মৃত্যু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা হীরাবেনের ৷ আজ, রবিবার গুজরাতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে (Prayer Meet for Heeraben Modi) ৷

2. PM Modi New Year Wish: স্বাগত 2023, দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

দেখতে দেখতে এসে পড়ল আরও একটা নতুন বছর। নতুন আশা, নতুন উদ্যম নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানল গোটা বিশ্ব । উৎসবে উন্মাদনায় 2023-কে স্বাগত জানাল দেশও। শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও (PM Modi wished the country on the eve of New Year) ।

3. BJP MLA Controversy: 'পুলিশ তৃণমূলের চটিচাটা', হুমকি বিতর্কে ঘি ঢাললেন বিধায়ক স্বপন

শনিবার একটি দলীয় সভা থেকে পুলিশকে মারধরের হুমকি দিয়েছেন ৷ এরপর পুলিশ অধিকর্তাকে 'তৃণমূলের চটিচাটা' বলে উল্লেখ করলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ৷ বিতর্কের পর আরেক বিতর্ক (BJP MLA Swapan Majumder) ৷

4. Kolkata Market Price: নতুন বছরে প্রথম দিনে বাজারে সবজি-মাছ-মাংসের কত দাম ? রইল বাজারদর

বাজারে শীতের মরশুমি সবজি, মাছ ৷ মাংস, ডিমের দাম কমল নাকি বাড়ল ? বাজার যাওয়ার আগে একনজরে রইল আজকের বাজার দর (Market Price of Kolkata) ৷

5. Portrait of Lord Krishna: গুরুভায়ুর মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 101টি ছবি উপহার দিলেন জাসনা

প্রথমে ছিল ভালোলাগা । আর সেই ভাল লাগা থেকেই তৈরি হল কৌতূহল । কৌতূহল থেকে মিলল পরিশ্রমের অনুপ্রেরণা । শেষমেশ পরিবার ও পরিচিতদের অবাক করে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 101টি ছবি আঁকলেন কেরলের জাসনা সেলিম (Jasna Salim to gift the portraits to Guruvayoor temple) ৷

6. West Bengal Weather Update: নতুন বছরেও ফিরল না জাঁকিয়ে শীত, সম্বল শুধু আমেজ

বছর ঘুরল কিন্তু বাংলার শীত-ভাগ্যে বদল এল না । নতুন বছরের শুরুতেও তাপমাত্রায় তেমন পরিবর্তন হবে না । আপাতত দিন কয়েক কম থাকবে রাতের তাপমাত্রা । মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বদলাবে পরিস্থিতি (Weather Update for West Bengal) ।

7. Vande Bharat Express: বছর শুরুতে পরিষেবা শুরু বন্দে ভারতেরও, রইল সফরসূচি ও ভাড়ার তালিকা

1 জানুয়ারি থেকে যাত্রী পরিষেবা শুরু করছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) ৷ এই ট্রেনের সময়সূচি ও ভাড়া ঠিক কত ?

8. Debasish Mondal: ওয়েবে নতুন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ সমৃদ্ধ করে 'মন্দার' সিরিজের ম্যাকবেথকে

নির্ঝর মিত্র'র 'শিকারপুর'-এ ফের পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেবাশিস মণ্ডল (New Web Series Shikarpur)। 'ফের' বলার কারণ একের পর এক পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'মন্দার'-এর ম্যাকবেথ থুড়ি দেবাশিস মণ্ডল । ওয়েবে নতুন নতুন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করে নিজেকে কতটা সমৃদ্ধ করছেন তিনি, জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে (Debasish Mondal Shares His thoughts on Shikarpur)।

9. Brazil Mourns Pele: একজন মহান মানুষ, ব্রাজিলিয়ানদের জন্য 'ঈশ্বরের দূত' ছিলেন পেলে !

পেলের মৃত্যু বিশ্বের কাছে একটি যুগের অবসান ৷ এক রাজার স্বর্গ যাত্রা ৷ কিন্তু, ব্রাজিলের প্রতিটি শহর, প্রতিটি গ্রাম ও গলিতে থাকা মানুষের কাছে পেলের মৃত্যু, তাঁদের আত্মার বিয়োগ হওয়া (Brazil Mourns Pele Who Made Every Part of The Country Proud) ৷ ব্রাজিলে এমনই একটি আবেগ পেলে ৷

10. Pele Gate in Mohun Bagan: কিংবদন্তি'র প্রয়াণে বিহ্বল ফুটবলের মক্কা ! সম্রাট-স্মরণে ‘পেলে গেট’ মোহনবাগানে

ফুটবল সম্রাট পেলেকে সম্মান জানাচ্ছে মোহনবাগান ৷ প্রয়াত ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির নামে গেট তৈরি করছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ (Mohun Bagan to Unveil Pele Gate) ৷