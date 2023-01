কোঝিকোড়, 1 জানুয়ারি: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 101টি ছবি আঁকলেন কেরলের জাসনা সেলিম । দীর্ঘদিন ধরে আঁকা এই সমস্ত ছবি এবার শোভা পেতে চলেছে গুরুভায়ুর মন্দিরে। নতুন বছরের প্রথম দিনেই মন্দির কর্তৃপক্ষকে ছবিগুলি উপহার দিতে চলেছেন জাসনা (Jasna Salim to Gift the portraits to Guruvayoor temple) । জানা গিয়েছে, বিভিন্ন আকারের এই ছবির বেশ কয়েকটি মন্দিরের ভেতরেই রাখা থাকবে। বাকি ছবি স্থান পাবে মন্দির চত্বরে (Some of the Portraits will be displayed inside the temple )।

ছোট থেকেই রং-তুলির দুনিয়া টানত জাসনাকে । কৌতূহল মিশ্রিত ভালোলাগা থেকে শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকা শুরু । দিনে দিনে বাড়তে থাকে ছবির সংখ্যা। এর মধ্যে কয়েকটি ছবি আকরে ছোট । কয়েকটি আবার বেশ বড় । কয়েক বছর আগে জাসনাদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল । সে সময় ঘর সাজানোর জন্য একটি ছবি আঁকেন । তবে পরে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে সেটি উপহারও দিয়ে দেন তিনি । ওই ব্যক্তিই তাঁকে আরও বেশি সংখ্যক ছবি আঁকার পরামর্শ দেন । পাশাপাশি মন্দিরকে উপহার দেওয়ার কথাও বলেন । সেখান থেকেই শুরু ।বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানা ধরনের ছবি আঁকেন জাসনা । হিসেব বলছে, গত 8 বছরে প্রায় 500টি ছবি এঁকে ফেলেছেন তিনি । কিন্তু দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দিরের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকা সবদিক থেকেই বিশেষ ঘটনা জাসনার জীবনে, সে কথা নিজেই জানালেন ।

তিনি সম্প্রীতির নজির গড়েছেন । আশপাশের এলাকায় তিনি নিজেই নজির এখন । তাঁর মেধা থেকে পরিশ্রম-সবই এখন চর্চার বিষয়। অনুসরণের বিষয় । কিন্তু আক্ষেপ তবু পিছু ছাড়ছে না । সংবাদ মাধ্যমে তিনি জানান, সবাই তাঁর বা তাঁর পরিবারের মতো ভাবে না । সমাজের ইতিউতি এখনও ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে সংকীর্ণতা । নিজের সৃষ্টি দিয়ে এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধেই আরও অনেক মানুষকে সচেতন করতে চান জাসনা ।

