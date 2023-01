নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি: নতুন বছরকে স্বাগত জানাল দেশ । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত চলল উৎসব। তার রেশ এখনও বজায় রয়েছে পুরোমাত্রায় । আর এরইমধ্যে নতুন বছরের সকালে দেশবাসীকতে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi wished the country on the eve of New Year)। টুইটে তিনি লেখেন, "সকলের 2023 সাল খুব ভালো কাটুক । নতুন আশা, আনন্দ এবং অফুরান সাফল্যে সবার নতুন বছর ভরে উঠুক । নতুন বছরে সকলের সুস্বাস্থ্যের কামনা করি। '

রাজধানী দিল্লি থেকে শুরু কলকাতা- সবর্ত্রই চলছে উৎসব। দিল্লিতে প্রতি বছরের মতো এবারও ইন্ডিয়া গেটের সামনে বহু মানুষ ভিড় করেছিলেন । এর পাশাপাশি রাজপথেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । একই ছবি ধরা পড়ল মুম্বই থেকে শুরু করে কলকাতাতেও । মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভ বা কলকাতার পার্কস্ট্রিট-সর্বত্রই ছিল কালো মাথার ভিড় ।

আরও পড়ুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা প্রয়াত হীরাবেনের স্মরণে অনুষ্ঠান ভাদনগরে