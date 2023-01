কলকাতা, 1 জানুয়ারি: নতুন বছরের শুরুটা কেমন হবে তা জানতে অনেকেই চোখ রেখেছেন জ্যোতিষ সংক্রান্ত খবরে। কারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন । বাড়তি রোজগারের সুযোগ, নতুন প্রেম থেকে শুরু করে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এল বলে । কারও ভাগ্যে আবার দানা বাঁধতে শুরু করবে সমস্যা। সে যাই হোক, নতুন বছরে শুরুতেও বাংলার শীত-ভাগ্য যে খুব একটা ভালো নয় তা মোটের উপর স্পষ্ট । আবহাওয়া দফতর বলছে, রবিরার রাতের দিকে কলকাত-সহ আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা কিছুটা হলেও নামতে শুরু করবে কিন্তু পরের তিনদিন আবারও চড়বে পারদ । এই নামা ওঠার খেলা আপাতত চলবে (Day temperature will rise in next few days) ।

এরপর কি পাকাপাকিভাবে শীতের দেখা মিলবে রাজ্যে। আবহাওয়া দফতরের কাছে তেমন কোনও খবর নেই । উত্তুরে হাওয়ায় টান পড়েছে গত কয়েকদিন ধরেই। আর তার জেরেই বাড়ছে তাপমাত্রা । কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় জাঁকিয়ে শীতের আশা নেই বললেই চলে ।

বিস্তারিত পূর্বাভাসে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বাড়লেও রাতের তাপমাত্রা আগামী তিন থেকে চার দিন স্বাভাবিক থাকবে। তারপরের তিনদিন রাতের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে । সবমিলিয়ে কলকাতার রাতের তাপমাত্রা এখন 14 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে। দিনের তাপমাত্রা বেড়ে 27 ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। এর পাশাপাশি আগামী দিন কয়েক দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টিপাত হবে। রাজ্যের অন্য কোথাও সেভাবে বৃষ্টির সম্ভবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে।

চলতি মরশুমের শুরু থেকেই ধাক্কা খেয়েছে শীত। প্রথমেই যেটা মনে রাখা দরকার তা হল এবার বর্ষা বিদায় নিতে দেরি করেছে । তাছাড়া বর্ষা মরশুম শেষ হওয়ার পর দেশের দু'প্রান্তে দুটি ঘূর্ণিঝড়ও তৈরি হয়েছে । তাতেও বাধা পেয়েছে শীত । দেশের উত্তরাংশ বাদ দিলে অন্যত্র সেভাবে জাঁকিয়ে শীতের দেখা নেই। দিল্লি থেকে শুরু করে উত্তর ভারতে প্রবল ঠান্ডা । কিন্তু বাংলার শীত-ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন নয় ।