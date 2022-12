.

Debasish Mondal: ওয়েবে নতুন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ সমৃদ্ধ করে 'মন্দার' সিরিজের ম্যাকবেথকে Published on: 39 minutes ago

Koo_Logo Versions

নির্ঝর মিত্র'র 'শিকারপুর'-এ ফের পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেবাশিস মণ্ডল (New Web Series Shikarpur)। 'ফের' বলার কারণ একের পর এক পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'মন্দার'-এর ম্যাকবেথ থুড়ি দেবাশিস মণ্ডল । ওয়েবে নতুন নতুন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করে নিজেকে কতটা সমৃদ্ধ করছেন তিনি, জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে (Debasish Mondal Shares His thoughts on Shikarpur )।