টীয়ক, 26 আগষ্ট : ‘‘Nature is God and God is nature ৷ পাম খেতিয়ে অনাগত দিনত অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ওপৰত ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব । এই খেতিয়ে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পানীৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰি পেলাব ৷ ফলত জীৱকুল জীয়াই থকাত অসুবিধাৰ সৃষ্টিৰ হ’ব’’ ৷ টীয়কত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সাংবাদিকৰে সৈতে বাৰ্তালাপত অসম চৰকাৰে কৰিবলৈ লোৱা পাম খেতিৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী ড৹ যাদৱ পায়েঙে ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘কোনো গৱেষণা নকৰাকৈ কেৱল অৰ্থৰ বাবে এই খেতি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কৰাটো অনুচিত । ইতিমধ্যে শ্ৰীলংকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশে এই খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত আছে । সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে হস্তক্ষেপ কৰাটো উচিত ৷ কিয়নো এই খেতিয়ে অসমৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য তথা জলবায়ুত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু অনাগত দিনত অসমৰ অস্তিত্ব নাইকীয়া হ’ব’’ ৷

