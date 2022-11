দেশৰ অভিজাত হোটেল ৰেডিছন ব্লু হোটেলৰ মালিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দিল্লীত (Radisson Blu Hotel owner suicide) । গাজিয়াবাদত থকা বিলাসবহুল হোটেলখনৰ মালিক অমিত জৈনৰ চিপ লোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে নিজৰ ঘৰতে ।

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাৰ সোৱঁৰণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন(Tribute to Barpeta Satra Burha Satriya) ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ সহযোগত আজি বৰপেটা সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ তথা বৰপেটাবাসী ৰাইজে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ’হৰি স্তুতি’ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ।

লখিমপুৰ নগৰ খেলপথাৰত পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা ক্ষেত্ৰত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সভাৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্য্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচার্য, সভাপতি দীপাংক নাথ, সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই (AASU general conference in Lakhimpur) ৷

কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবল লিয়নেল মেছি (Lionel Messi) আৰু ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ (Cristiano Ronaldo) বাবে অন্তিম সুযোগ । আনহাতে, বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মঞ্চখনলৈ উভতি আহিছে ফ্ৰান্সৰ কাইলিয়ান এমবাপে ।

লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী(Lachit Borphukan 400th birth anniversary) উপলক্ষ্যে কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হ’ল ৰক্তদান শিবিৰ । উক্ত ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত ১১ টাকৈ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ তিনি শতাধিক প্ৰাক্তন কেডাৰে স্বেচ্ছাই ৰক্তদান কৰে ।

আংকাৰা আৰু ৱাশ্বিংটন দুয়ো পক্ষই পিকেকেক এটা সন্ত্ৰাসবাদী গোট (terror group PKK) হিচাবে গণ্য কৰে । কিন্তু ছিৰিয়াত ইছলামিক ষ্টেটৰ (Islamic State) বিৰুদ্ধে যুঁজত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা ছিৰিয়ান কুৰ্দিছ গোটবোৰৰ স্থিতিৰ সৈতে একমত নহয় ।

খটখটী আৰক্ষীৰ আন এক সফলতা ৷ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাজেৰে অপৰাধী চক্ৰই‌ ব্যাপক হাৰত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে পুৱা অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী খটখটীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Huge amount of cannabis seized at khotkhoti)৷ লগতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

শৰতৰ অমিয়া নিশাতে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ৰাম বিজয় নাটভাগ পৰিৱেশন কৰিলে কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱৰ মাহিলাসকলে (Bhaona Performed by Women)৷ ৰাম বিজয় নাটখনক লৈ হাতীগাঁৱৰ মহিলাসকলে ভাওনা খলাত এক উখল মাখল পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে (Bhaona Performed by Women at Kaliabor)৷ কোনোৱে যদি হাতত ধনু লৈ ৰাম ৰূপে নাচিছে কোনোৱে হাতত পৰশু লৈ পৰশুৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৷

গোৱালপাৰাত বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ (Wild Elephant terror in Goalpara) । খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চললৈ গতি কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে । আতংকিত এতিয়া গোপালপুৰবাসী ৰাইজ ।

দুচকুত তৰা ভৰা আকাশৰ সপোন, বুকুত আশা আৰু মনত দুৰ্বাৰ হাবিয়াস লৈ সাংবাদিকতাৰ জগতখনত প্ৰৱেশ কৰা নিবেদিতা এতিয়া কাহিনীও পূৰণ নোহোৱা এটা সপোনত পৰিণত হ'ল । অকালতে নিঃশেষ হ'ল এগৰাকী যুৱ প্ৰতিভা । সকলোকে কন্দুৱাই পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল নিবেদিতা সূৰজ (funeral rites of Nivedita Sooraj)