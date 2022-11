.

Bhaona Performed by Women: কলিয়াবৰত মহিলাৰ ভাওনা পৰিৱেশন Published on: 5 hours ago

শৰতৰ অমিয়া নিশাতে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ৰাম বিজয় নাটভাগ পৰিৱেশন কৰিলে কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱৰ মাহিলাসকলে (Bhaona Performed by Women)৷ ৰাম বিজয় নাটখনক লৈ হাতীগাঁৱৰ মহিলাসকলে ভাওনা খলাত এক উখল মাখল পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে (Bhaona Performed by Women at Kaliabor)৷ কোনোৱে যদি হাতত ধনু লৈ ৰাম ৰূপে নাচিছে কোনোৱে হাতত পৰশু লৈ পৰশুৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৷ আকৌ কোনোৱে ভগৱান ৰামক অস্ত্ৰ শিক্ষাৰে নিপুণ কৰিছে ৷ সীতা সয়ম্বৰ সভাত হৰধনুত গুণ লগাবলৈ ৰজাৰ হেতা-ওপৰা ৷ মুঠতে এই ভাওনাখনত মহিলাসকলে পুৰুষৰ চৰিত্ৰসমূহ সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণত সফল হয় ৷