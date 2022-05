ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত হৈ পৰিছে জলমগ্ন ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠা নৈ-উপনৈসমূহৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ভিন্ন অঞ্চল ৷ বানে সৃষ্টি কৰা ক্ষয়-ক্ষতিৰ ফলত বহিঃবিশ্বৰ লগত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বহু অঞ্চলৰ (Flood in Assam)৷ বানে উটুৱাই নিছে পথ, পথতেই বাগৰি পৰিছে গছ, আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰী ৷

অৰুণাচলত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন(Landslide in Arunachal) ৷ ইটানগৰৰ পাঞ্জাৱী ধাবা যংছেটেৰ সমীপত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত আৱদ্ধ এটা পৰিয়াল ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে উক্ত স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এটা শিশুৰ মৃতদেহ(Child died in landslide in Itanagar) ৷ বাকী তিনিজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে সন্ধানহীন হৈছে দুজনকৈ সদস্য ৷

কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত নোহোৱাকৈয়ে সামৰণি পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ আহ্বান মৰ্মে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইণ্ডো-নগা শান্তি আলোচনাৰ বৈঠক (Indo Naga talks remains inconclusive )৷ এন এছ চি এন ইশ্বাক মুইভা গোটে সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জামিৰৰ সৈতে মিলামিচা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক সমালোচনা কৰে ৷ এছ চি জামিৰে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ কৰে এন এছ চি এনৰ সদস্যকেইগৰাকীয়ে (NSCN IM lambasts SC Jamir) ৷

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত কোঙা হৈ পৰিছে পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও । ভূমিস্খলনে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ । যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সেৱা বিঘ্নিত হোৱাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন(Normal life completely disrupted in Dima Hasao) । নিউ হাফলং ষ্টেচন সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিৰ তলত (Dima Hasao still battling floods, landslides) ।

নাৰেংগী সেনা চাউনীত ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ মুৰব্বী ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ সংবাদমেল (Eastern Command of Indian army Rana Pratap Kalita) । সংবাদমেলত ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দাঙি ধৰে । সাৰ্বভৌমত্বৰ বিষয়ত চৰকাৰে আলফাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰে বুলি তেও উল্লেখ কৰে । আলোচনা কৰিবলগীয়া হ’লে আলফাই সাৰ্বভৌমত্বৰ বিষয়টো বাদ দিব লাগিব তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কেইবাটাও এলেকা (Flood in west Karbi Anglong) ৷ সৰ্বস্বান্ত কেইবা শতাধিক পৰিয়াল ৷

১৯৯১ চনৰ অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া ড৹ এল আৰ বিষ্ণৈক নিযুক্তি দিয়া হৈছে মেঘালয়ৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে (New DGP of Meghalaya)৷ অসম আৰক্ষীতো সুদীৰ্ঘ সময়জুৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এইগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই ৷

কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ ইখনৰ পাছত সিখনকৈ গাঁও (Flood effects Kampur of Nagaon district) ৷ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱা উদ্দেশ্যে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা কামপুৰত উপস্থিত হয় ।

টিভি শ্ব’ৰ সময়ত দাড়ি আৰু গোঁফ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ পিছত বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছে কৌতুক অভিনেত্ৰী ভাৰতী সিং (Controversial beard mustache comment by comedian Bharti Singh ) । যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছে তেওঁ ৷

নোৱা দিহিং, লোহিত, চিয়াং, বুঢ়ীদিহিং, দিখৌ, ধনশিৰি, কপিলী, পুঠিমাৰী, পাগলাদিয়া, মানাহ, বেঁকী, গৌৰাং আদি নৈৰ জলস্তৰো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ থকা বুলি জল আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছে (First wave Assam floods affects 6 districts) । বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত এতিয়ালৈ পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে অসম দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । ৰাজ্যৰ পাঁচ ঠাইত মথাউৰি চিগাৰ তথ্য অসম দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে সদৰি কৰিছে ।