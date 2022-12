নাগপুৰ আৰু ছত্তীশগড়ৰ বিলাশপুৰৰ মাজত চলিবলগীয়া ষষ্ঠখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভণী (Vande Bharat Express)। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ফ্লেগ অফ কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰকান্ত পাটিললৈ চিয়াঁহী নিক্ষেপ (Ink attack on Chandrakant Patil) । নিৰাপত্তাত গাফিলতিৰ বাবে ৩ বিষয়া আৰু ৭ আৰক্ষীক নিলম্বন । আম্বেদকাৰ আৰু ফুলে সম্পৰ্কে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে ।

উত্তৰ প্ৰদেশত পুনৰ গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ ঘটনা (Domestic violence in UP)। যৌতুকৰ বাবে মহিলাক অত্যাচাৰ । নিশাৰ আহাৰত চুলি পোৱাৰ বাবে পত্নীৰ চুলি খুৰাই দিলে স্বামী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে । আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত স্বামী ।

অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বকোৰ হাহিমত স্থানীয় যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যৰে ভৰপূৰ বকোৰ হাহিমত বনভোজকাৰী তথা পৰ্যটকৰ বাবে থলুৱা খাদ্য আৰু অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে প্ৰাকৃতিকভাৱে সাজি উলিয়াইছে এক স্থান(A picnic spot at Hahim in Boko) । হাহিমৰ শিংৰা নৈৰ পাৰত '12 AFE' নামৰ এক বিশেষ স্থান সাজি উলিওৱা হৈছে(A beautiful picnic spot in Boko) ।

উখল-মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত । মাজুলীবাসীৰ যেন আনন্দৰ সীমা নাই । কিয়নো মাজুলীবাসীয়ে লাভ কৰিব দুখনকৈ নতুন দলং(New bridge in Majuli) । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰিব দলং দুখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য(CM to inaugurate construction of bridge in Majuli) ।

আকৌ বন্যহস্তীৰ মৃত্যু ৷ হাতী-মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ ৰহাৰ ধৰমতুলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় এটা বন্যহস্তীৰ (Wild elephant death due to electrocution at Raha) ৷ বন বিভাগৰ লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দেওবাৰে পুৱতি নিশা বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ধান খাবলৈ আহিছিল হাতীটোৱে ৷

শনিবাৰে শ্বহীদ দিৱসৰ দিনাই ডিব্ৰুগড়ত মুকলি কৰা হয় শ্বহীদ তোৰণ (Martyr gate in Dibrugarh) ৷ চহৰখনৰ নিউ মাৰ্কেটত শ্বহীদ জয়ন্ত শইকীয়াৰ সোঁৱৰণত ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাই নিৰ্মাণ কৰা তোৰণখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে (MLA Prasanta Phukan inaugurated martyr gate in Dibrugarh) ।

বিশ্বনাথত শনিবাৰে দুখনকৈ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam Cm at Biswanath)। বিশ্বনাথৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰৰ পাছত বিহালীৰ জনতা বাকৰিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে । মুঠ ৩৮৭.৩৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ১৪ টা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

বাক্সা জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনখনি শনিবাৰে সফল সামৰণি পৰে (Conclude session of ABSU in Baksa) ৷ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ দিনাই এখন মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ এই সভাতে তামুলপুৰ জিলা নতুন এবছু কমিটি গঠন কৰা হয় ৷

আঘোণ মানেই গাঁৱৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বাবে এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ মাহ । কৃষকৰ সেউজীয়া সপোনবোৰ দিঠক হোৱাৰ সময় এয়া । আঘোণ মানেই প্ৰাপ্তিৰ মাহ । আঘোণ মানেই সোণগুটিৰে পথাৰ সোণোৱালী হৈ পৰা মাহ । বাৰিষাৰ ঘাম সৰা বোকাময় পথাৰত সিঁচা আশাৰ কঠীয়া সোণালী হৈ জিলিকিছে এতিয়া আঘোণৰ পথাৰত ।