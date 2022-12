কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য পৰ্যটকৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰায় সুলভ (Tiger roaming in Kaziranga National Park) । দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকে উপভোগ কৰিছে বাঘৰ বিচৰণৰ ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য ৷ মানুহৰ উপস্থিতিৰ উমান পালেও গহীন-গম্ভীৰ খোজেৰে পলকতে আঁতৰি যোৱা বাঘক অতি কম সময়হে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ হয় পৰ্যটকৰ (Tigers free roaming in Kaziranga) ৷

বুধবাৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতেৰে অৰ্জুন বঁটা গ্ৰহণ কৰিলে অসমকন্যা নয়নমণি শইকীয়াই (Lawn bowler Nayanmoni Saikia)৷ নয়নমণি শইকীয়াৰ লগতে দেশৰ আন 24 গৰাকী তাৰকা খেলুৱৈৱে গ্ৰহণ কৰিলে অৰ্জুন বঁটা ৷

অসম মীন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডত হোৱা নিযুক্তি কেলেংকাৰীত জড়িত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰা হৈছিল এখন ৰাজহুৱা স্বার্থজড়িত আবেদন (Illegal recruitment in Fisheries Corporation)৷ ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে বুধবাৰে ৰাজহুৱা স্বার্থজড়িত আবেদনখনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে (Gauhati HC issues notice to fisheries dept) ।

মহাৰাষ্ট্ৰত সতিয়া পিতৃয়ে ধৰ্ষণ কৰিলে ১৬ বছৰীয়া কন্যাক (Stepfather sexually assaulting minor daughter)। ডিএনএ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পোৱা তথ্য অনুসৰি সতিয়া পিতৃ হৈছে কন্যাৰ গৰ্ভত থকা সন্তানৰ পিতৃ । শেহতীয়াকৈ আদালতে ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰিছে ।

গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 89 টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে মুঠ 788 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে (Gujarat polls phase I ) ৷ ইয়াৰে 719 গৰাকী পুৰুষ প্ৰাৰ্থী আৰু 69 গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী ৷ প্ৰথম পৰ্য়ায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত মুঠ 2,39,76,670 গৰাকী ভোটাৰে ভোটদান কৰিব ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ চিৰাঙতো অব্যাহত আছে গো-ধনৰ অবৈধ সৰবৰাহ ৷ গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত জিলাখনৰ বৈখুনগাঁৱত চিৰাং আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ ঢালিগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত বৈখুনগাঁৱত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে ছটা গৰু(Livestock recovered in Chirang) ৷

2014 চনৰ ফুটবল বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পাচত প্ৰথমবাৰলৈ পৰাস্ত হ’ল ফ্ৰান্স (France loses to Tunisia) ৷ ৱাহিবি খাজৰিয়ে খেলৰ 58 মিনিটত দিয়া একমাত্ৰ গ’লটোৰে অন্যতম শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দী ফ্ৰান্সক পৰাস্ত কৰে তুনিচিয়াই ৷

ধেমাজিৰ চমৰাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident in Dhemaji) ৷ যাত্ৰীবাহী মেজিক আৰু অটোৰ মাজত মুখামুখী সংঘৰ্ষ ৷ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পানীতোলাত সংঘটিত হয় শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো ৷ বুধবাৰে নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত ২ জন লোক (Man death in road accident in Dhemaji) ৷

৪ ছাত্ৰই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে ভাৰতৰ কোনো শিক্ষানুষ্ঠানতে তিনি বছৰলৈকে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰিব ৷ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এন্টি ৰেগিং কমিটিৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ৷ আনহাতে পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসৰ তিনিওটা ব্লকৰ লগতে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্র নিবাস আৰু মাইল্‌ছ ব্ৰন্সন ছাত্র নিবাসৰ অধ্যক্ষক অব্যাহতি দি নতুন অধ্যক্ষক নিযুক্তি(Dibrugarh University ragging case) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ উজলিল অসমকন্যা । এইবাৰ অসমকন্যা গুঞ্জন সিনহা উজলিল কালাৰ্চ টি ভিৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' Jhalak Dikhhla Jaa Season 10ত । Jhalak Dikhhla Jaa 10 ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৮ বছৰীয়া গুঞ্জনে(Jhalak Dikhhla Jaa winner 2022 Season 10) ৷ গুঞ্জনে ট্ৰফিৰ লগতে ২০ লাখ টকাৰ চেক লাভ কৰে । গুঞ্জনে পিতৃ ৰণধীৰ সিনহা আৰু মাতৃ হিমাদ্ৰী সিনহাৰ সৈতে মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰাৰ 10 APBN ত বাস কৰে(Gunjan Sinha from Guwahati) ।