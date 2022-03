আলীগড়ৰ বাৰাউলি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাজিত বিএছপি প্ৰাৰ্থী (BSP candidate in Aligarh) নৰেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ ওপৰত গুলীচালনা ৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া নৰেন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আলীগড়ৰ পৰা বাৰাউলি অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ বাহনখন আগচি ধৰি গুলীচালনা কৰে (Firing on defeated BSP candidate in Aligarh) ৷ এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

ৰহমৰীয়াৰ ধলাজান চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Brutal murder in Dibrugarh) ৷ ৩৫ বছৰীয়া শোনিত তাঁতীয়ে ডিঙি কাটি হত্যা কৰে এটি ৪ বছৰীয়া শিশুক ৷ তাৰ পাচতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷ ক্ষুব্ধ ৰাইজে ৰাজহুৱাভাৱে হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়ে অভিযুক্ত শোনিত তাঁতীক ৷

বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় অংশৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ সংসদীয় কমিটীৰ বৈঠক (Congress meeting before 2nd part of budget session) । ছোনিয়া গান্ধীয়ে আহ্বান জনাইছে বৈঠকৰ । বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি সম্পৰ্কে এই বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।

শনিবাৰৰ পৰা খানাপাৰ পশু চিকিত্‍সা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে ৩৮ সংখ্যক ‘হু’নৰ হাট’(Hunar Haat being organized in North East)। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্রী তথা ৰাজ্যসভাৰ উপ দলপতি মুখতাৰ অব্বাছ নাকভিৰ সৈতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ থলুৱা খাদ্যৰ জুতি ল'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে।

ভাৰতীয় সেনাৰ বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গনাইজেছনৰ মুখ্য সঞ্চালক লেফ্টনেন্ট জেনেৰেল ৰাজীৱ চৌধুৰীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে আজি তেজপুৰৰ প্ৰজেক্ট ভৰ্টক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । বৰ্ডাৰ ৰোডছৰ সঞ্চালক গৰাকীয়ে আজি তেজপুৰত উপস্থিত হৈ অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেদি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ৰেল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তথা পানীৰ তলৰ সুৰংগৰ নিৰ্মাণৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে (Rail cum Highway Underwater Tunnel) ।

মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীত বিৰুবাৰী ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সমীপত সংঘটিত ভূমিকেন্দ্ৰীক সংঘাত(Land clash at Birubari in Guwahati) ৷ পিতৃ-কন্যাক দাৰে আক্ৰমণ এজন ভূ-মাফিয়াৰ ৷ শনিবাৰে বিয়লি ৪ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷

গুৱাহাটীৰ গাড়ীগাঁৱত সংঘটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত চূড়ান্ত ভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষী(Gang rape in Guwahati) । এজাহাৰ দিয়া পাঁচদিন উকলি যোৱাৰ পাছতো অভিযুক্ত শুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৷

ডিকম নাদুৱা বাইপাছত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Dikom) ৷ ডিকম বাইপাছত এখন চাৰিচকীয়া বাহনে দোকানসহ মহটিয়াই নিয়ে এজনক ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় এজন ৷

'কাশ্মীৰ ফাইলছ' ছবিখন অসমৰ বহু ছবিগৃহত ৰিলিজ দিয়া নাই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে । এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম চিনেমা হল মালিক সন্থাৰ মহা অভিযোগ (all assam cinema hall owner association ) ।

বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাক ধূলিসাৎ কৰি মাজুলীত বিজয়ৰ নিচান উৰুৱা ভূৱন গামে বাজেট অধিবেশনতে বিধায়কৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব(Bhuvan Gam to be sworn in as Majuli MLA) । সংবাদমাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ।