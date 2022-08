ত্ৰিপুৰাৰ বেলোনিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৰিয়াং পাৰা কচাৰী গাঁৱত উদ্ধাৰ নৰ কংকাল (Human skeleton recovered in Tripura)। ৰবৰ খেতিৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে নৰ কংকালটো । আৰক্ষী আৰু ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

12 ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালিন অধিবেশন (Assembly session from 12th sept)। ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ আহ্বানক্ৰমে মাত্ৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰেহে চলিব এইবাৰৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশন ৷

ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে অৰুনোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী পৰীক্ষণ কাৰ্য । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে চিৰাঙতো অৰুনোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী পৰীক্ষণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় (Launch of beneficiary inspection work of Arunodaya Yojana) ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ মানাহ নদীৰ পাৰত উদ্বেগজনক ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ বালি খনন । শিলঘাগৰী মানাহ নৈত চলা অবৈধ খননকলৈ শংকিত ৰাইজ । চৰকাৰী দৰমহাৰে পেট নভৰা শিক্ষক ছফিয়ৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত দিনে নিশাই খনন চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ(Illegal sand mining in Manikpur) ।

অসমৰ বন বিভাগৰ অধীনত থকা Assam Project on Forest and Bio-diversity Conservation Society ত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে । পৱন কুমাৰ নামৰ IFS বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে দুৰ্নীতি । অভিযোগ আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ সাহাই শনিবাৰে আগৰতলা চহৰৰ উপকণ্ঠৰ বোধজং নগৰৰ ঔদ্যোগিক চহৰ পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা কয় ৷ আজিৰ দিনটোতে তেওঁ ঔদ্যোগিক সম্পত্তি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্যোগপতি আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে আৰু তাত কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে (Tripura Chief Minister Manik Saha visited industrial city) ৷

বিমানৰ ভিতৰত ধূম্ৰপান কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন যুৱক (Man arrested for smoke inside flight)৷ কুৱালালামপুৰৰ পৰা চেন্নাই অভিমুখে যাত্ৰা কৰা এখন বিমানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে মাজুলীত যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পন্ন জিলা (Assam recruitment exam 2022) ৷ নিৰাপত্তাৰ দিশ কটকটীয়া কৰাৰ বাবে মাজুলীলৈ অনা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ জোৱান(Security Tightness in Majuli For third and fourth grade Exam) ।

উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ (Heavy rain in Uttarakhand)। ঠায়ে ঠায়ে পাহাৰৰ পৰা তীব্ৰ গতিত পানী তললৈ নামি আহিছে । ফলত প্লাৱিত হৈছে বহু অঞ্চল । জিলা প্ৰশাসন আৰু এছডিআৰএফৰ দলৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ।

কংগনাৰ ইমাৰ্জেন্সী ছবিখনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেত্ৰী মহিমা চৌধুৰীক (Mahima Chaudhary latest news) ৷ ভাৰতৰ বিখ্যাত লেখিকা তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী পুপুল জয়কাৰৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিব অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷