নিউজ ডেস্ক, ২০ আগষ্ট : শান্তি আৰু আইন-শৃংখলা পুনৰুদ্ধাৰ অবিহনে ৰাজ্যখনত উদ্যোগসমূহৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু বিকাশ সম্ভৱ নহয় । শনিবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক সাহাই এনেদৰে কয় (Tripura Chief Minister Manik Saha) ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ সাহাই শনিবাৰে আগৰতলা চহৰৰ উপকণ্ঠৰ বোধজং নগৰৰ ঔদ্যোগিক চহৰ পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা কয় ৷ আজিৰ দিনটোতে তেওঁ ঔদ্যোগিক সম্পত্তি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্যোগপতি আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে আৰু তাত কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে (Tripura Chief Minister Manik Saha visited industrial city) ৷

"এই কাৰখানাবোৰত উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগিব । 120 টা কাৰখানাৰ ভিতৰত 69 টা কাৰখানাই এতিয়াও কাম কৰি আছে । 50 টা কাৰখানা বন্ধ হৈছে । এই পৰিস্থিতি কিয় ঘটিছে সেই সন্দৰ্ভত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা উচিত ।" মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাই কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্ধ হৈ থকা কাৰখানাবোৰ পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ বন্ধ কাৰখানাবোৰৰ সমস্যাবোৰ চিনাক্ত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে (Tripura CM directed to identify problems of closed factories) । তেওঁ কয় যে ক্ষুদ্ৰ আৰু সূক্ষ্ম ঔদ্যোগিক উদ্যমীসকলক অধিক উৎসাহিত কৰা উচিত (micro and small industrial entrepreneurs) ।

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । কিয়নো ঔদ্যোগিক এলেকাসমূহত চিচি টিভি ফুটেজ থকা সত্ত্বেও কিয় আৰক্ষীয়ে ঔদ্যোগিক অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত শেহতীয়া সময়ত সংঘটিত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে । তেওঁ কয় যে এইটো অব্যাহত থাকিলে ঔদ্যোগিক উদ্যমীসকল তালৈ নাহে ।

"উদ্যোগৰ বাবে পৰিৱেশ-অনুকূল পৰিস্থিতি থাকিব লাগে । ঔদ্যোগিক চহৰখনলৈ অহা আৰু ইয়াৰ পৰা সঠিকভাৱে প্ৰস্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত ।" তেওঁ লগতে কয় । আনহাতে, তেওঁ সময়ে সময়ে এই ঔদ্যোগিক চহৰখন ভ্ৰমণ কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে । "স্বাৱলম্বী হ'বলৈ ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰিব লাগে । যদি মৈত্ৰী সেতু খোলা হয়, ই এই ক্ষেত্ৰত অধিক সহায়ক হ'ব ।" ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

মুখ্য সচিব জে কে সিনহা (Chief Secretary of Tripura JK Sinha), ৰাজ্যিক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অমিতাভ ৰঞ্জন (Tripura DGP Amitabh Ranjan), বিভাগীয় সচিব, টিআইডিচিৰ অধ্যক্ষ (TIDC Chairman) টিংকু ৰয় আৰু অন্যান্যসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উক্ত পৰিদৰ্শনকালত উপস্থিত থাকে ।

