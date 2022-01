এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীক লক্ষ্য আৰক্ষীৰ ৷ বিশ্বনাথৰ চোৱাগুৰীৰ নবজাৰত আৰক্ষীৰ গুলিত আহত এটা কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰী ৷

অসম সাহিত্য সভাই প্ৰদান কৰিব লগীয়া চাৰিটাকৈ বিশেষ বঁটাৰ প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা হ’ল (Assam Sahitya Sabha announces winners of four awards) ৷ জানো আহক কোনে পালে বৈষ্ণৱ পণ্ডিত শশীচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা বঁটা, ছগনলাল জৈন বঁটা, কবি শৈলধৰ ৰাজখোৱা বঁটা আৰু ধৰ্মেশ্বৰ কটকী শিশু সাহিত্য বঁটা ৷

"অবিবাহিতা বুলিলে সমাজৰ বহুতে অলপ বেলেগ ভাৱে ধৰি লয়..." দেওবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছক্লাৱত সদৌ অসম অবিবাহিতা মহিলা উন্নয়ন সমিতি (Assam Unmarried Women Development Committee) ৰ এখন সংবাদমেলত সভানেত্ৰী ৰীতা হাজৰিকাই এই কথা সদৰি কৰে ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানত উচ্ছেদ অভিযানকলৈ সৃষ্টি হয় এক উত্তাপ্ত পৰিস্থিতি ৷ দেওবাৰে উচ্ছেদিত সকলে বিভিন্ন শ্ল'গান সম্বলিত প্লেকাৰ্ড- ফেষ্টুন আদি লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিজকে ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা বুলি দাবী কৰাৰ লগতে এই উচ্ছেদ বে-আইনী বুলি মন্তব্য কৰে ৷

অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৭০৩ গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ বিচাৰিছে (700 employees of ASTC seek voluntary retirement)। বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্ন, চিন্তিত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীও । কাৰণ কি ? কিহৰ বাবে চাকৰি এৰি থৈ যাব খুজিছে একেলগে সাত শতাধিক কৰ্মচাৰীয়ে !

পুনৰ জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান । পুলৱামা আৰু বুদগামত শনিবাৰে নিশা দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰত নিহত ৫ টা সন্ত্ৰাসবাদী (Five militants killed in Kashmir)। সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা জৈইচ-ই-মহম্মদ আৰু লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সৈতে জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

শুকুৰবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ চৈৰাবাৰীৰত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লুপেন্দ্ৰ ৰাভাৰ মৃত্যুদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত আন এজন লোক (Man Elephant conflict in Goalpara) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ (Jama Masjid of Delhi) সম্পৰ্ক আছে নে ? হয়টো বহুতে এই কথা নাজানে যে দেশ বিভাজনৰ সময়ত ভাতৃত্ববোধৰ অন্যতম চানেকী প্ৰদান কৰিছিল এই জামা মছজিদে । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল জামা মছজিদে । দেশে ৭৫ তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়ত জানো আহক স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই জামা মছজিদৰ গুৰুত্ব ।

গোৱালপাৰাত ভয়ংকৰ এছিড আক্ৰমণ (Acid attack in Goalpara)। স্বামীৰ নেতৃত্বত দুই বন্ধুৱে এছিডেৰে আক্ৰমণ কৰিলে মহিলাক । মৰনৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত স্বামী আৰু দুই বন্ধুক । ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক‘ৰণাৰ সংক্ৰমণ ৷ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৷ শনিবাৰে ক’ভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মাজুলী জিলাত বছৰটোৰ প্ৰথমজন লোকৰ মৃত্যু হয়(Majuli records first covid death of the year) ৷